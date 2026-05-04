1/2026

Cesta k cirkularitě: Jak úspěšně zavést nové technologie do výroby

4. 5. 2026| autor: Redakce0

Zavádění nových technologií v oblasti cirkulární ekonomiky je pro většinu firem náročné. Naráží se na nedostatek informací, složité rozhodování o vhodných technologiích, nejistotu ohledně návratnosti a také na komplikovaný systém dotační podpory.

Ministerstvo průmyslu a obchodu proto připravuje strategické nástroje, které mají firmám pomoci lépe se orientovat v možnostech cirkulárních řešení. Jedním z praktických nástrojů je cirkulární audit, který dokáže identifikovat úspory surovin, navrhnout efektivní využití odpadů a snížit provozní náklady.

Náš online workshop ukáže, jak tyto nástroje využít v praxi, jaké technologie dávají největší smysl a konkrétní kroky k implementaci inovací.

Dozvíte se mimo jiné, jaké formy financování mohou firmám pomoci překonat počáteční bariéry pro pořízení cirkulárních technologií.

Praktické příklady, financování inovací a výhody cirkulárního auditu

Termín: 3. 6. 2026

Čas: 10:30–12:00

Forma: online workshop (cca 90 minut)

Program a přednášející

I. Strategie a podpora cirkulární ekonomiky MPO

  • Ing. Pavlína Kulhánková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ředitelka odboru průmyslové ekologie

II. Aktuální výzvy a dotační podpora cirkulární ekonomiky

  • Martin Veverka, Deloitte Czech Republic

III. Cirkulární audit jako příležitost pro váš projekt

  • Radek Hořeňovský, WASTen Star Holding B.V.

IV. Přehled řešení pro úsporu surovin a energie

  • Milan Ipolt, Ipolt s.r.o.

V. Nejlepší příklady z praxe oběhového hospodářství

  • Zástupci z praxe (konečné potvrzení probíhá)

VI. Příklady technologií pro cirkulární řešení v praxi

  • Gorilla Machines, s.r.o. – Petr Jirousek, SinuCraft s.r.o. – Jiří Samek

Co si účastníci odnesou:

  • Jaké technologie a postupy dnes reálně pomáhají snižovat spotřebu surovin a energie
  • Jaké dotační výzvy a finanční nástroje lze využít
  • Jak funguje cirkulární audit a kdy dává největší smysl
  • Inspiraci z konkrétních firem, které cirkulární řešení úspěšně zavedly
  • Přehled technologií dostupných na českém trhu

Přihlásit se můžete prostřednictvím FORMULÁŘE.

