Cesta k cirkularitě: Jak úspěšně zavést nové technologie do výroby

Zavádění nových technologií v oblasti cirkulární ekonomiky je pro většinu firem náročné. Naráží se na nedostatek informací, složité rozhodování o vhodných technologiích, nejistotu ohledně návratnosti a také na komplikovaný systém dotační podpory.
Ministerstvo průmyslu a obchodu proto připravuje strategické nástroje, které mají firmám pomoci lépe se orientovat v možnostech cirkulárních řešení. Jedním z praktických nástrojů je cirkulární audit, který dokáže identifikovat úspory surovin, navrhnout efektivní využití odpadů a snížit provozní náklady.
Náš online workshop ukáže, jak tyto nástroje využít v praxi, jaké technologie dávají největší smysl a konkrétní kroky k implementaci inovací.
Dozvíte se mimo jiné, jaké formy financování mohou firmám pomoci překonat počáteční bariéry pro pořízení cirkulárních technologií.
Praktické příklady, financování inovací a výhody cirkulárního auditu
Termín: 3. 6. 2026
Čas: 10:30–12:00
Forma: online workshop (cca 90 minut)
Program a přednášející
I. Strategie a podpora cirkulární ekonomiky MPO
- Ing. Pavlína Kulhánková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ředitelka odboru průmyslové ekologie
II. Aktuální výzvy a dotační podpora cirkulární ekonomiky
- Martin Veverka, Deloitte Czech Republic
III. Cirkulární audit jako příležitost pro váš projekt
- Radek Hořeňovský, WASTen Star Holding B.V.
IV. Přehled řešení pro úsporu surovin a energie
- Milan Ipolt, Ipolt s.r.o.
V. Nejlepší příklady z praxe oběhového hospodářství
- Zástupci z praxe (konečné potvrzení probíhá)
VI. Příklady technologií pro cirkulární řešení v praxi
- Gorilla Machines, s.r.o. – Petr Jirousek, SinuCraft s.r.o. – Jiří Samek
Co si účastníci odnesou:
- Jaké technologie a postupy dnes reálně pomáhají snižovat spotřebu surovin a energie
- Jaké dotační výzvy a finanční nástroje lze využít
- Jak funguje cirkulární audit a kdy dává největší smysl
- Inspiraci z konkrétních firem, které cirkulární řešení úspěšně zavedly
- Přehled technologií dostupných na českém trhu
