Komentář: Emisní povolenky jako hrozba pro české domácnosti? Starší domy budou platit nejvíc, cesta ven ale existuje

Evropská unie chystá start systému ETS 2, který od roku 2028 zpoplatní emise ze spalování paliv v budovách a dopravě. Přesný účet pro domácnosti ještě nikdo nespočítá, konkrétní podmínky jsou zatím předmětem politických jednání. Už teď je ale jasné, že v největším ohrožení jsou lidé, kteří bydlí ve starších, energeticky náročnějších domech.
I proto odborníci očekávají rostoucí zájem o rekonstrukce i moderní zdroje tepla, zejména pak tepelných čerpadel. Zoufat ale nemusí ani ti uživatelé, kteří topí plynem. „Rozhodují moderní technologie, jejich účinnost a dobře nastavený projekt, ne nutně jeden konkrétní druh vytápění,“ říká Radek Mikulášek, vedoucí energetických projektů společnosti Enbra.
Evropská debata o konkrétních dopadech ETS 2 (z angl. Emission Trading System 2) na rozpočty domácností i firem se v posledních měsících opět zkomplikovala. Podle aktuálních vyjádření a návrhů má být nový trh s povolenkami spuštěn od 1. ledna 2028 se silnějšími pojistkami proti cenovým šokům.
Některé frakce europarlamentu dokonce prosazují plošné vyjmutí domácností ze systému ETS 2. I proto se s jistotou nedá říct, jak se celá situace promítne do ceníků plynu a dalších fosilních paliv v jednotlivých zemích, případně jak rychle. Přesná podoba dopadů je zatížena řadou neznámých – od definitivně stanovené ceny povolenky až po národní kompenzace jednotlivých vlád v sedmadvacítce.
Změna vytápění může snížit náklady až o třetinu
Jedna z nejčastějších predikcí, které se mezi odborníky na energetiku opakují, pravděpodobně nepotěší majitele nezateplených budov. Nejzranitelnější skupinou totiž i v tomto případě zůstávají starší, energeticky náročné domy. Český statistický úřad sice upozorňuje, že v Česku bydlí dvě třetiny domácností v zatepleném domě, stále však zůstává významná část budov, kde se každá změna ceny paliva projeví skokově. Právě tady mohou moderní energetická řešení přinést největší efekt. A v praxi často i bez toho, aby domácnost musela odstřihnout plyn úplně nebo zbrkle měnit zdroj tepla.
Pokud uživatelé zkombinují základní úsporná opatření, dobrou regulaci a modernizaci zdroje, umí snížit výdaje za energie klidně o třetinu. A to i v režimu, kdy plyn zůstane jako hlavní nebo záložní zdroj. Rozhodují moderní technologie, jejich účinnost a dobře nastavený projekt, ne nutně jeden konkrétní druh vytápění.
Správný způsob, jak ideálně situaci vyřešit a připravit se na příchod emisních povolenek, závisí dům od domu. Dá se ale předpokládat, že jedním z pomyslných vítězů a nejčastěji použitou technologií bude tepelné čerpadlo. Povolenkami ETS 2 zatíženo není, nepřímý dopad může přijít přes cenu elektřiny, klíčová je ale účinnost. Z jedné kilowatthodiny elektřiny totiž vyrobí několik kilowatthodin tepla.
Naopak uhlí a topné oleje nesou nejvyšší emisní stopu, proto se u nich dá čekat největší tlak na ztrátu ekonomické výhodnosti. ETS 2 tak bude domácnosti postupně tlačit buď do změny zdroje, nebo alespoň do snížení spotřeby. U nezatepleného domu je nejdražší kilowatthodina ta, kterou dům vůbec nepotřebuje vyrobit. Kdo začne modernizovat včas, vyhne se nejhorší kombinaci v podobě dražších energií a zároveň přetlaku na řemeslníky a materiál, který v tomto roce řada firem očekává.
Velkou roli sehraje i načasování dotací. V Česku běží podpora výměny nevyhovujících zdrojů a úsporných opatření přes programy typu Nová zelená úsporám a kotlíkové dotace. A i zde platí jednoduché pravidlo. Kdo bude čekat až na poslední chvíli, může narazit na vyšší ceny prací i delší dodací lhůty.
Dálkové teplo už povolenky má. U lokálního spalování se podmínky dorovnají
Evropský kontext přitom ukazuje, proč se nový systém povolenek tak řeší právě ve střední Evropě. Vytápění v bytových domech s sebou nese v tomto regionu jedno specifikum – velká část domácností je napojená na soustavy zásobování teplem. Odhaduje se, že zhruba třetina místních domácností je napojena na dodávky tepla z tepláren a dalších centrálních zdrojů. Z pohledu povolenek je důležité, že velké teplárenské zdroje se spalovacím výkonem nad 20 MW jsou v systému ETS (dnes ETS 1) už dlouho. V případě napojení na velké teplárny se tak často nestane to, čeho se lidé bojí, tedy že by jim ETS2 přidal úplně novou položku k teplu. Uhlíková cena už je u těchto zdrojů součástí původního systému, ten nový spíš srovnává podmínky mezi lokálním spalováním a teplárnami.
Jinak se na celou situaci mohou dívat domácnosti s lokálním kotlem. ETS 2 míří na emise ze spalování v budovách (typicky plyn, uhlí a topné oleje) a náklad se má promítat do ceny paliva přes dodavatelský řetězec. Odhady dopadů se liší. Část analýz pracuje i se scénářem, že vytápění plynem a uhlím může zdražit až o čtvrtinu, ale jde o modely závislé na ceně povolenky a dalších podmínkách. Smysl proto dává připravit dům tak, aby spotřeboval méně – a tím se chránit proti jakémukoli zdražení.
