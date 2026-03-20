Pneumatiky na černých skládkách ukazují limity současného systému

Odložené pneumatiky v lese nebo na okraji obce představují mnohem komplexnější problém, než se na první pohled zdá. Nejde jen o estetickou vadu v krajině, ale především o environmentální zátěž, bezpečnostní riziko a nečekanou finanční past pro obecní rozpočty.
Přestože v České republice funguje propracovaný systém zpětného odběru, černé skládky stojí mimo jeho pravomoc a odhalují trhliny v odpovědnosti za takzvaný opuštěný odpad.
Kde končí odpovědnost výrobců?
Základním kamenem legislativy je zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, který na pneumatiky nepohlíží jako na běžný odpad, ale jako na specifický výrobek. Výrobci a dovozci jsou povinni zajistit jejich bezplatný odběr skrze kolektivní systémy, jako je například nezisková organizace ELTMA. Náklady na tento proces hradí každý motorista už při nákupu nové sady v podobě recyklačního příspěvku.
Problém však nastává v momentě, kdy se pneumatika objeví pohozená v příkopě. V tu chvíli se její právní status mění na „opuštěný odpad“, na který se povinnosti výrobců už nevztahují, protože do systému nevstoupila legální cestou. Odpovědnost výrobců zde končí a břemeno se přenáší na vlastníka pozemku.
Jak má obec postupovat při nálezu černé skládky?
Pokud se na území obce objeví nelegální skládka, neměla by ji samospráva pouze „uklidit“, ale dodržet procesní kroky, které jí umožní situaci řešit systémově:
- Důkladná dokumentace: Pořízení fotografií, určení rozsahu a přesné lokality pro potřeby dalšího řízení.
- Oznámení úřadům: Informování orgánu obce s rozšířenou působností (ORP) nebo České inspekce životního prostředí (ČIŽP).
- Identifikace původce: Pokus o dohledání viníka (např. pomocí fotopastí nebo svědectví), po kterém lze vymáhat náklady na odstranění i pokuty.
- Likvidace oprávněnou osobou: Pokud viník není znám, musí obec zajistit odvoz prostřednictvím specializované odpadové firmy a uhradit tržní cenu za likvidaci z vlastního rozpočtu.
Ekologická rizika a cirkulární ekonomika
Kromě peněz jsou ve hře i vážná rizika. Hromada pneumatik v přírodě může sloužit jako líhniště škůdců, ale především představuje obrovské nebezpečí v případě požáru. Hořící guma se hasí extrémně obtížně, uvolňuje toxický kouř a při tavení produkuje ropné látky, které mohou nevratně kontaminovat spodní vody.
Pokud se však pneumatiky dostanou do systému legální cestou, stávají se cennou surovinou. V souladu s principy cirkulární ekonomiky se už neukládají na skládky, ale putují k materiálovému využití (např. gumový granulát pro dětská hřiště a sportovní povrchy) nebo k energetickému využití v cementárnách, kde vysoké teploty zajistí bezpečnou likvidaci emisí.
Informovanost jako nejlevnější cesta
Zkušenosti z praxe ukazují, že nejúčinnějším nástrojem proti černým skládkám není represe, ale osvěta. Mnoho lidí se stále mylně domnívá, že za odevzdání starých pneumatik ve sběrném dvoře musí platit, a proto volí cestu nelegálního odhození do přírody. Klíčem k řešení je informovat občany, že pneumatiky lze odevzdat zcela zdarma v široké síti zapojených pneuservisů, a to i bez vazby na nákup nových služeb nebo konkrétní značku.
Obec může situaci aktivně pomoci tím, že uzavře bezplatnou smlouvu s kolektivním systémem a zřídí oficiální místo zpětného odběru přímo ve svém sběrném dvoře. Černé skládky totiž nejsou primárně selháním systému, ale důsledkem jeho obcházení, za které ve výsledku platí všichni obyvatelé obce ze společných peněz.
