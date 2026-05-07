ČRA podpořila projekt čisté a dostupné elektřiny pro odlehlé oblasti Indonésie

Indonésie čelí jedné z největších energetických výzev světa. Tisíce ostrovů, izolované komunity a omezená infrastruktura komplikují přístup k elektřině. Nová generace autonomních energetických řešení založených na obnovitelných zdrojích však nabízí cestu, jak zajistit čistou a spolehlivou energii i v těch nejodlehlejších oblastech.
Tak jako v případě projektu společnosti Agile Energy Labs s.r.o. podpořeného Programem B2B České rozvojové agentury, který reaguje na výzvy spojené s elektrifikací odlehlých oblastí Indonésie. Indonésie je zemí kontrastů. Na jedné straně dynamicky rostoucí ekonomika a více než 270 milionů obyvatel, na straně druhé složitá geografie tvořená více než 17 000 ostrovy. Právě tato roztříštěnost představuje zásadní překážku pro budování tradiční energetické infrastruktury. Zatímco velká města mají přístup k elektrické síti, mnoho venkovských a odlehlých komunit je dodnes odkázáno na dieselové generátory – drahé, nespolehlivé a zatěžující životní prostředí.
Rostoucí poptávka po energii, spolu s tlakem na snižování emisí, nutí Indonésii hledat nové cesty. Díky své poloze má země ideální podmínky pro využití obnovitelných zdrojů – zejména solární a větrné energie. Indonéská vláda proto podporuje přechod k nízkouhlíkové ekonomice a otevírá prostor pro inovativní technologická řešení. Jedním z nich jsou tzv. hybridní minigrid systémy, které kombinují více zdrojů energie a umožňují jejich efektivní využití přímo v místě spotřeby. Kontejnerizovaný systém GRID247 představuje moderní řešení navržené právě pro podmínky, kde je klasická elektrifikace obtížná nebo nemožná. Spojuje solární energii, bateriová úložiště a případně i další zdroje, jako jsou větrné turbíny či biodiesel, do jednoho flexibilního celku.
„Náš projekt využívá inovativní kontejnerizovaný hybridní systém GRID247, který kombinuje obnovitelné zdroje energie s pokročilým řízením pomocí umělé inteligence. Cílem projektu je analyzovat trh, identifikovat příležitosti a navázat partnerství pro budoucí implementaci technologie. Systém je navržen tak, aby byl snadno instalovatelný, škálovatelný a vhodný pro izolované komunity. Věřím, že projekt přispěje ke zlepšení kvality života místních obyvatel, zejména v oblasti vzdělávání, zdravotní péče a ekonomického rozvoje. Zároveň podporuje přechod k nízkouhlíkové energetice,“ říká Vladimír Sýs ze společnosti Agile Energy Labs.
Hlavní výhodou tohoto přístupu je jeho jednoduchá instalace a škálovatelnost. Systém lze snadno dopravit i do špatně dostupných oblastí a přizpůsobit konkrétním potřebám dané komunity. Díky pokročilému řízení pomocí umělé inteligence dokáže optimalizovat výrobu i spotřebu energie, předvídat výkyvy a zajistit stabilní dodávky elektřiny. Dostupnost spolehlivé energie přitom znamená mnohem víc než jen světlo a možnost nabíjet zařízení. V odlehlých regionech může zásadně změnit kvalitu života. Elektrifikace umožňuje fungování škol, zdravotnických zařízení i drobného podnikání. Přináší nové příležitosti pro vzdělávání, zlepšuje dostupnost zdravotní péče a podporuje ekonomickou soběstačnost místních komunit.
Projekt zaměřený na zavedení těchto systémů v Indonésii má několik klíčových cílů. Patří mezi ně detailní analýza trhu a regulačního prostředí, identifikace konkrétních příležitostí v rurálních oblastech, navázání spolupráce s místními partnery a vytvoření strategie vstupu na trh včetně podnikatelského plánu pro následující roky. Důraz je kladen nejen na technologii, ale také na dlouhodobou udržitelnost a lokální zapojení.
„Významnou součástí projektu je spolupráce s místními firmami. Ty se mohou podílet na instalaci, provozu i údržbě systémů, čímž získají nové zakázky a přístup k moderním technologiím. Tento proces podporuje růst místního podnikatelského prostředí a zvyšuje jeho konkurenceschopnost. Zároveň vznikají nová pracovní místa, která přispívají ke zlepšení životní úrovně obyvatel. Důležitým přínosem je také přenos know-how. Součástí implementace je školení místních techniků a odborníků, kteří získají dovednosti v oblasti moderní energetiky a práce s pokročilými technologiemi včetně umělé inteligence. To vytváří základ pro dlouhodobý rozvoj a inovace v regionu,“ dodává Vladimír Sýs.
Z dlouhodobého hlediska může projekt přispět i ke zvýšení kvality výroby a služeb. Zavádění nových standardů a postupů povede ke zefektivnění procesů a posílení celého hodnotového řetězce. Pokud by došlo k částečnému přesunu výroby do Indonésie, mohl by projekt dále podpořit industrializaci a technologický rozvoj země. Z projektu mohou těžit i místní samosprávy, nevládní organizace nebo mezinárodní instituce, které se zaměřují na rozvoj infrastruktury a udržitelnou energetiku. Pro investory a technologické společnosti pak Indonésie představuje atraktivní trh s vysokým růstovým potenciálem.
Energetická transformace Indonésie nebude jednoduchá ani rychlá. Vyžaduje kombinaci inovací, investic a spolupráce napříč sektory. Právě decentralizovaná řešení, jako jsou hybridní minigridy, však ukazují, že i v těch nejsložitějších podmínkách existuje cesta k dostupné, čisté a spolehlivé energii. Pro miliony lidí na odlehlých ostrovech to může znamenat zásadní změnu – krok směrem k lepší budoucnosti.
