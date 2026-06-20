Monitoring průmyslové ekologie | 13. 6. - 19. 6. 2026

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MONITORING 13. - 15. 6. 2026
Odpady:
Německý soud o dovozu odpadu do Česka: Bezskrupulózní touha po zisku
| SeznamZpravy.cz |
Zemský soud v německém Weidenu v Horním Falci navrhl jednateli Roth International a jeho českému pobočníkovi tresty vězení a vysoké odškodnění za nelegální dovoz odpadu do Česka. Oba přijali obdobu dohody o vině a trestu.
Bývalý šéf Českých drah chystá výstavbu největší spalovny nebezpečných odpadů. Pojmout má půlku toho, co se v Česku pálí dnes
| Hospodarskenoviny.cz |
Na Mostecku se rodí projekt, který by výrazně proměnil české nakládání s nebezpečnými odpady. U Litvínova chce nově založená společnost ZOE Waste postavit spalovnu s kapacitou 50 tisíc tun ročně.
Dovoz odpadu má být snazší, vývoz mimo EU naopak složitější. Vládu čeká důležitá novela
| Ekonomickydenik.cz |
Méně byrokracie pro firmy, nové digitální nástroje pro kontrolu přepravy odpadu a konec jedné dlouholeté povinnosti krajů. Vláda zítra projedná novelu, která může změnit fungování odpadového hospodářství i přeshraniční přepravy odpadu.
Moldan: Obce musí lidem zajistit možnosti jak odpad třídit
| CT24.cz |
Moldan: Obce musí lidem zajistit možnosti jak odpad třídit.
Ovzduší:
Stabilizační mechanismus pro nový uhlíkový trh ETS2. Co čekat od roku 2028?
| Prumyslovaekologie.cz |
Rada EU a Evropský parlament dosáhly předběžné dohody o cíleném zpřesnění rezervy tržní stability pro nový systém obchodování s emisemi pokrývající budovy, silniční dopravu a další sektory.
Kraj Vysočina zpřístupnil veřejnosti data z vlastní meteostanice. Nový web nabízí počasí i informace o kvalitě ovzduší v reálném čase
| Komunalniekologie.cz |
Kraj Vysočina spustil nový veřejně přístupný webový portál meteo.kr-vysocina.cz, který nabízí aktuální meteorologická data přímo z profesionální meteostanice umístěné na střeše sídla Kraje Vysočina.
Energie:
Umělá inteligence brzy spotřebuje tolik elektřiny jako celé Japonsko
| Prumyslovaekologie.cz |
Spotřeba elektřiny datových center má podle Mezinárodní energetické agentury do roku 2030 vzrůst na přibližně 945 TWh ročně. To je více elektřiny, než dnes spotřebuje celé Japonsko.
Začala výstavba horkovodu z Elektrárny Prunéřov do Kadaně
| Komunalniekologie.cz |
V plném proudu je realizace tepelného přivaděče z Elektrárny Prunéřov do Kadaně. Celková délka propoje bude 5,9 km, a to samostatně primáru i zpátečky.
Švédsko a Norsko ohrožují evropskou energetickou bezpečnost, uvádí dánští energetici
| oEnergetice.cz |
Plány Švédska a Norska omezit nebo neobnovit část elektrických propojení s Dánskem vyvolávají obavy energetického sektoru. Podle Green Power Denmark jsou přeshraniční vedení klíčová nejen pro bezpečnost dodávek v jednotlivých zemích, ale i pro fungování evropského trhu s elektřinou.
Solární panely na Sahaře, větrníky na Blízkém východě? Evropa potřebuje další zelenou energii
| iROZHLAS.cz |
Vedení Evropské unie věří, že energetická budoucnost starého kontinentu leží pod severoafrickým sluncem. Evropská komise v úterý přislíbila vyčlenit pět miliard eur na rozvoj obnovitelných zdrojů energie v severní Africe a na Blízkém východě.
Pod Košicemi leží energetický poklad. Město z něj chce vytápět statisíce lidí
| E15.cz |
Pod Košicemi vzniká jeden z největších geotermálních projektů ve střední Evropě. Horká voda z hloubky více než 3,5 kilometru má od roku 2029 pokrývat až 55 procent potřeby tepla druhého největšího slovenského města.
Voda:
Rostoucí salinita vod může být problémem
| Prumyslovaekologie.cz |
Intenzivní srážení fosforu sice pomáhá plnit přísnější limity, ale zároveň může vést k hluboké změně chemických procesů ve vodě a zvyšovat ekologická rizika.
V Bohumíně začala modernizace 2,56 kilometru vodovodního přivaděče
| Komunalniekologie.cz |
Byla zahájena významná investice pro zajištění spolehlivého a stabilního zásobování Bohumína kvalitní pitnou vodou ze systému Ostravského oblastního vodovodu.
V plzeňské zoo plní nádrže chytrý zavlažovací systém, pracuje s dešťovou vodou i s vodou z řeky
| iROZHLAS.cz |
Zoologická a botanická zahrada v Plzni začala využívat chytrý zavlažovací systém na plnění svých nádrží. Denně se v zoo na účely zalévání a plnění jezírek využije až 150 kubíků vody. Ty zahrada čerpá hlavně z podzemních vrtů a z řeky Mže.
Dusičnany v pitné vodě zvyšují riziko rakoviny tlustého střeva. Dánský limit padl – ten český zůstává sedmkrát vyšší
| Nedd.cz |
Dánská populační studie propojila data o kvalitě pitné vody pro téměř tři miliony obyvatel s národními registry rakoviny a zjistila statisticky signifikantní zvýšení rizika kolorektálního karcinomu od koncentrace 3,87 miligramu dusičnanů na litr. Platný evropský limit je 50 mg/l.
Životní prostředí:
Čeští a němečtí studenti zkoumali v Zubrnicích přínosy tradičních lučních sadů
| Prumyslovaekologie.cz |
Jaké přínosy poskytují tradiční luční sady přírodě i člověku? Touto otázkou se zabývají studenti Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v kurzu zaměřeném na ekosystémové služby lučních sadů. Jeho terénní část se uskutečnila na začátku června v Zubrnicích.
Jindřichův Hradec rozšiřuje zeleň a zlepšuje městské prostředí
| Komunalniekologie.cz |
V Kostelní ulici město umístilo nové květináče s popínavými rostlinami, které přinesou do historického centra více zeleně, příjemnější prostředí i ochlazení během horkých letních dnů. V této části města není z technických a prostorových důvodů možné vysazovat stromy přímo do země.
Mezi finalisty ve výběrovém řízení na šéfa inspekce životního prostředí je znovu muž Motoristů. Jak se tam dostal, není jasné
| DenikN.cz |
Ministerstvo životního prostředí se už napodruhé pokouší vybrat šéfa inspekce životního prostředí. Původní výběr rezort zastavil po zásahu Úřadu vlády, který kritizoval způsob, jakým řízení probíhalo. Přesto teď mají Motoristé ve finále „svého“ kandidáta.
Ministerstvo jako Kafkův Zámek? Turek a Červený jsou nedostupní i pro šéfy, říká vyhozený expert
| Hospodarskenoviny.cz |
Na klíčovém projektu akceleračních zón pracoval Radim Misiaček na ministerstvu životního prostředí od konce roku 2023. Území, která mají umožnit rychlejší povolování výstavby obnovitelných zdrojů, zejména větrných a fotovoltaických elektráren, se nyní dokončují.
Průmysl:
Evropská komise povolila Německu podpořit průmysl kombinací dvou energetických podpor
| oEnergetice.cz |
Německo získalo souhlas Evropské komise s dočasným rozšířením podpory energeticky náročného průmyslu. Firmy budou moci během roku 2026 současně čerpat podporu na cenu elektřiny i kompenzace nepřímých nákladů emisního obchodování.
MONITORING 16. 6. 2026
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