Nové nařízení EU prodlužuje ochranu údajů v oblasti biocidů do roku 2030

Evropský parlament a Rada přijaly 20. května 2026 nařízení (EU) 2026/1165, které upravuje stávající pravidla pro uvádění biocidních přípravků na trh. Nová legislativa reaguje na výrazná zpoždění v programu přezkumu stávajících účinných látek.
Ta byla způsobena mimo jiné nedostatkem kapacit u příslušných orgánů, nízkou kvalitou některých předložených žádostí nebo potřebou zpracovat nové vědecké studie zaměřené na látky s potenciálem narušovat činnost endokrinního systému. S cílem zachovat rovnováhu mezi vlastníky dat a alternativními dodavateli se u vybraných kombinací účinných látek a typů přípravků prodlužuje ochrana údajů až do 31. prosince 2030.
Zpětná platnost ochrany a možnost finanční kompenzace
Nové nařízení řeší také situaci, kdy u některých látek ochrana údajů skončila na konci roku 2025. Zavádí proto výjimku, která těmto údajům přiznává ochranu zpětně, přestože v období od 1. ledna do 15. června 2026 fakticky chráněny nebyly. V návaznosti na toto přechodné období mohou vlastníci údajů požadovat finanční kompenzaci od dodavatelů, kteří byli v dané době zařazeni na seznam podle článku 95 a využili dočasného zániku ochrany údajů ve svůj prospěch.
Součást širší revize pravidel
Změna je součástí širšího balíčku opatření zaměřených na zjednodušení regulace v rámci evropské Vize pro zemědělství a potraviny. Evropská komise zároveň plánuje v letech 2026 a 2027 provést komplexní hodnocení celého nařízení o biocidních přípravcích. Nařízení (EU) 2026/1165 vstoupí v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie a bude přímo závazné ve všech členských státech.
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