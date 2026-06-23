CENIA spouští registraci na konferenci Životní prostředí – prostředí pro život 2026

Česká informační agentura životního prostředí spouští registraci na konferenci Životní prostředí – prostředí pro život 2026. Již 7. ročník konference se uskuteční 19. a 20. listopadu 2026 tradičně v prostorách Ballingova sálu Národní technické knihovny v Praze.
Cílem této dvoudenní konference je vytvořit prostor pro setkání odborníků i široké veřejnosti se zájmem o životní prostředí ve všech jeho podobách a otevřít prostor pro diskusi nad současnými environmentálními výzvami, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni.
K účasti na konferenci je nutná registrace. Registrace je dvoufázová. Po vyplnění žádosti o registraci bude Vaše žádost posouzena a následně potvrzena e-mailem na Vámi zadanou e-mailovou adresu. Upozorňujeme, že pro registraci je nutné uvést institucionální (pracovní) e-mailovou adresu. Studenti mohou uvést soukromý e-mail, ale při vstupu na konferenci se musí prokázat průkazem studenta.
Vyčkejte, prosím, na potvrzovací e-mail o ukončení Vaší registrace!
Registrace na místě konání konference nebude možná!
Žádost o registraci najdetezde.
Více informací o konferenci najdete zde.
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