MŽP podpoří efektivnější hospodaření se srážkovou vodou, zelené střechy i ochranu před sesuvy 300 miliony korun z OPŽP

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR vyhlašují v závěrečné fázi programového období dvě výzvy z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Celkem 300 milionů korun zamíří na projekty, které pomohou českým regionům lépe nakládat s dešťovou vodou, realizovat adaptační opatření a posílit ochranu před přírodním riziky. Příjem žádostí se otevře 17. června.
Aktuálně nabízená finanční podpora představuje jednu z posledních možností, jak v tomto programovém období získat finance na podporu adaptace regionů, posílení ekosystémových přístupů a prevenci přírodních katastrof.
První z vyhlášených výzev č. 105 nabízí do regionů až 200 milionů korun na projekty, které umožní lépe hospodařit se srážkovou vodou. „S ohledem na nedostatek srážek potřebujeme vodu zadržet tam, kde spadne, a využít ji co nejefektivněji. Proto posíláme z evropských fondů 200 milionů korun na projekty, které pomohou zpomalit odtok dešťové vody, podpoří její vsakování, retenci a akumulaci i její další využití. Chceme motivovat města, obce, školy i jiné organizace v budování zelených střech, využívání šedé vody v budovách či k investicím do tzv. modrozelené infrastruktury. Míra podpory může dosáhnout až 85 procent výdajů, což je pro veřejné subjekty významná příležitost, jak pomoci obyvatelům i krajině a zároveň uspořit na spotřebě pitné vody,“ uvádí ministr životního prostředí Igor Červený.
Finanční podpora je určena na širokou škálu opatření pro udržitelné hospodaření se srážkovými vodami v budovách i v krajině. Dotaci lze získat na systémy pro zachytávání, úpravu a následné efektivnější využití dešťové či šedé vody na splachování, praní či zálivku. Výzva z velké části pokryje také budování nových nebo rekonstrukce stávajících zelených střech. V rámci venkovních úprav lze financovat povrchové i podzemní retenční nádrže, vsakovací průlehy, umělé mokřady či výměnu nepropustných zpevněných povrchů za propustné. Podporovány jsou také komplexní projekty modrozelené infrastruktury, které propojují technická řešení s funkční zelení, čímž zlepšují mikroklima, předcházejí dopadům přívalových srážek a prokazatelně šetří pitnou vodu.
Oprávněnými žadateli ve vyhlášené výzvě jsou zejména veřejnoprávní subjekty jako obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace, dále školy, vysoké školy, veřejné výzkumné organizace, nadace, fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, spolky, církve a obchodní společnosti stoprocentně vlastněné veřejným subjektem.
Sto milionů pomůže zabezpečit rizikové svahy a skalní řícení
Druhá výzva č. 106 s alokací 100 milionů korun pomůže s obnovou stability a se sanací extrémně nestabilních svahů a skal, k němuž došlo v důsledku přírodních jevů. Maximální míra podpory činí 80 procent ze způsobilých výdajů.
„U svahových nestabilit a skalních řícení jde v první řadě o bezprostřední ochranu lidského zdraví a majetku. Stomilionová alokace ve výzvě 106 je proto zacílena na konkrétní rizikové lokality, které jsou již evidované v Registru svahových deformací. Chceme, aby se finance dostaly k ohroženým místům co nejrychleji a bez zbytečných administrativních bariér. Podporu s 80procentním příspěvkem mohou tak využít také občané, firmy či společenství vlastníků jednotek,“ doplňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.
Okruh žadatelů je v tomto případě ještě širší a vedle veřejného sektoru (obce, kraje, svazky obcí, resortní organizace, státní podniky) a neziskových organizací či církví zahrnuje také soukromý sektor – tedy fyzické osoby podnikající i nepodnikající a zmíněná společenství vlastníků jednotek (SVJ). Příjem elektronických žádostí o podporu bude pro obě výzvy spuštěn 17. června 2026 a bude ukončen 17. prosince 2026 (nedojde-li k dřívějšímu vyčerpání alokace) prostřednictvím portálu IS KP21+.
V aktuálním programovém období už byla z OPŽP podpořena řada obdobně zaměřených projektů. Na efektivnější zachytávání srážkových a šedých vod směřovala podpora u 160 projektů v celkové výši přesahující jednu miliardu korun. Na zajištění rizikových svahových nestabilit pak bylo rozděleno více než 227 milionů korun mezi 36 projektů.
Komentáře