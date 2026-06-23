Ministr zemědělství u kulatého stolu řešil aktuální situaci v lesnicko‑dřevařském sektoru

Ministr zemědělství Martin Šebestyán se dnes sešel u kulatého stolu se zástupci lesnicko‑dřevařského sektoru. Diskuse se zaměřila zejména na financování lesního hospodářství, dotační politiku, legislativní změny, evropské iniciativy i na vývoj trhu se dřívím.
Aktuální prioritou Ministerstva zemědělství je stabilizace financování a úhrada závazků. Celkový rozpočet na podporu lesního hospodářství pro rok 2026 činí 2,4 miliardy korun, ministerstvo ale jedná i o možném posílení, mimo jiné z hospodářského výsledku státního podniku Lesy ČR. Potvrzeno bylo také zachování podpory umělé obnovy lesa, kde finanční příspěvky zůstávají ve výši 15 korun na sazenici melioračních a zpevňujících dřevin a 9 korun na sazenici cílových a přípravných dřevin. Podpora je nadále orientována na pěstování stanovištně vhodných dřevin a na adaptaci lesů na změnu klimatu.
Významným zamýšleným krokem, na kterém se kulatý stůl shodl, je také vytvoření lesnického a dřevařského fondu. „Zřízení Lesnického a dřevařského fondu je jedním z důležitých prvků Koncepce státní lesnické politiky do roku 2035. Hlavním cílem je zastřešit spolupráci vlastníků lesů, zpracovatelů dřeva a ministerstva. Tím přispějeme k zvyšování využívání a spotřeby výrobků z našeho dřeva. Také podpoříme příspěvek sektoru k cirkulární bioekonomice a snížíme vývoz surového dříví,“ uvedl ministr zemědělství Martin Šebestyán. Zřízení fondu by mohlo být legislativně schváleno ještě letos.
Diskuse se věnovala také aktuálním evropským iniciativám, jako je nařízení proti odlesňování (EUDR), příprava Národního plánu obnovy přírody či připravované metodiky pro ukládání uhlíku v lesích a ve výrobcích ze dřeva. Ministerstvo zdůraznilo potřebu vyváženého přístupu, který zajistí jak ochranu přírody a klimatu, tak ekonomickou stabilitu lesnického a dřevařského sektoru. Ministr Šebestyán také se zástupci lesnicko-dřevařského sektoru diskutoval o situaci na trhu se dřívím, který aktuálně čelí problémům způsobeným vysokými cenami energií, zejména v pilařském a papírenském průmyslu.
Ministerstvo zemědělství se také ve spolupráci s odbornými institucemi a partnery snaží posílit připravenost na řešení kalamitních situací v lesích, mimo jiné možným zavedením pracovní skupiny. Momentálně se připravují krizové plány, které zahrnují zajištění těžebních a dopravních kapacit, vytipování vhodných lokalit pro skladování dříví a koordinaci se složkami integrovaného záchranného systému, zejména při hašení lesních požárů. Do těchto aktivit se aktivně zapojují i Lesy ČR.
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