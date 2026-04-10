1/2026

Technologická diverzita geotermální energie a její role v dekarbonizaci teplárenství

10. 4. 2026| autor: Pavel Mohrmann0

iceland-4017293_1280
zdroj: needpix.com

Geotermální energie patří mezi stabilní a nízkoemisní zdroje, které mohou sehrát významnou roli při transformaci teplárenství po odchodu od uhlí. V sérii několika článků se budeme věnovat výhodám i limitům tohoto zdroje z pohledů technologie, ekonomiky, životního prostředí a dostane se i na možné využívání v Česku.

Princip využití tepla z podzemí je odborné veřejnosti dobře známý: vrt, cirkulace vody či páry, výměník, návrat do rezervoáru. Důležitější než samotný princip je dnes technologická diverzita, která rozhoduje o tom, kde a jak lze geotermální zdroje reálně nasadit.

A právě zde se otevírá prostor pro tři hlavní skupiny velkých geotermálních systémů: hydrotermální, EGS a superhot rock. Každá z nich má jiné geologické nároky, jiné investiční parametry a jiný potenciál pro teplárenské využití.

Hydrotermální systémy

Hydrotermální systémy jsou klasickou podobou geotermální energie. Využívají přirozené rezervoáry horké vody v hloubkách, kde teploty běžně dosahují 150–300 °C. Technologie je dlouhodobě ověřená – Island, Itálie nebo Indonésie jsou příklady, kde hydrotermální geotermál tvoří páteř energetického mixu.

Pro teplárny představují hydrotermální zdroje ideální stabilní základ: vysoký kapacitní faktor, nízké provozní náklady a dlouhá životnost vrtů. Limitem je však geologie – hydrotermální rezervoáry se vyskytují jen v omezených lokalitách. Pro střední Evropu jsou takové příležitosti spíše výjimkou.

EGS – Enhanced Geothermal Systems

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

PřihlásitObjednat předplatné

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO
ORGREZ