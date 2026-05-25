Mezinárodní den biodiverzity – posilujeme ochranu přírody i odolnost krajiny

Zdravá a pestrá příroda rozhoduje o tom, jak bude krajina zvládat sucho, povodně i dopady změny klimatu. Biodiverzita, tedy rozmanitost života kolem nás, je základem fungování ekosystémů, na kterých stojí naše ekonomika i kvalita života.
Její ochrana je pro ministerstvo životního prostředí jednou z klíčových priorit a do odolnosti českých ekosystémů investuje miliardy korun z vlastních i evropských prostředků. Její význam nám každoročně připomíná také Mezinárodní den biodiverzity, který připadá na 22. května.
Biologická rozmanitost přírody čelí stále většímu tlaku. V posledních desetiletích ubývá řada rostlin i živočichů výrazně rychleji než dříve. Podle odborných odhadů je dnes na globální úrovni ohrožen až jeden milion druhů a příroda o ně přichází mnohem rychleji, než by tomu bylo bez vlivu člověka.
Důsledky se promítají i do každodenního života a představují ekonomické riziko, protože více než polovina světového hospodářského výkonu je přímo závislá na přírodních zdrojích. Pokles biodiverzity ovlivňuje produkci potravin, dostupnost vody i stabilitu krajiny. Mizí opylovači a oslabují se ekosystémy, které pomáhají zadržovat vodu a zmírňovat dopady sucha či povodní. Zdravé přírodní systémy přitom patří k nejúčinnějším a zároveň ekonomicky dostupným nástrojům, jak se přizpůsobit změně klimatu.
„V České republice se ochrana biologické rozmanitosti zaměřuje nejen na ohrožené druhy a nejhodnotnější území, ale také na obnovu odolné krajiny jako celku. Zvláště chráněná území a lokality soustavy Natura 2000 poskytují útočiště pro řadu ekosystémů, zatímco záchranné programy zajišťují specializovanou péči o konkrétní druhy. Pro zdraví celé krajiny je však nutné obnovovat její pestrost – krajinné prvky, zeleň, místa pro opylovače, stav lesů a vodní režim. K tomu je nezbytná dlouhodobá spolupráce s vlastníky pozemků, obcemi a dalšími subjekty,“ říká ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků Jan Šíma.
Jako hlavní nástroj pro implementaci mezinárodních a evropských závazků v oblasti ochrany přírody a krajiny slouží Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR na období 2026–2050. Ta stanovuje národní priority v oblasti ochrany a udržitelného využívání biologické rozmanitosti na území ČR. Její aktuální verze je ke stažení zde.
Resort životního prostředí podporuje tyto aktivity prostřednictvím řady finančních nástrojů. Jde o Operační program Životní prostředí, národní Program péče o krajinu nebo Národní plán obnovy, který posílil prostředky na přirozené funkce krajiny o více než 1,2 miliardy korun. Využívat lze také evropský program LIFE. V jeho rámci realizuje Ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR dva klíčové projekty – LIFE Jedna příroda a PROSPECTIVE LIFE, který cílí na zlepšení stavu nejohroženějších druhů pomocí nových záchranných programů a zapojuje do ochrany zemědělce, lesníky i veřejnost.
Na tyto snahy navazuje evropské nařízení o obnově přírody z roku 2024, které ukládá členským státům aktivně a dlouhodobě zlepšovat stav poškozených ekosystémů. Na tomto základě nyní ministerstvo životního prostředí připravuje Národní plán na obnovu přírody, jejímž cílem je podpořit rozvoj odolné krajiny, zdravou půdu, funkční vodní režim i návrat druhové rozmanitosti, včetně opylovačů. Do přípravy plánu se zapojila také široká veřejnost. Prostřednictvím veřejné konzultace se mohla vyjádřit k prvnímu pracovnímu návrhu.
Zapojit se do ochrany biologické rozmanitosti ale může každý přímo vlastní aktivitou – například šetrnější péčí o zeleň (třeba i na vlastní zahradě), podporou pestrého prostředí ve městech nebo zapojením do dobrovolnických aktivit, monitoringu druhů nebo přímo do péče o konkrétní místa v našem okolí. I drobná opatření na místní úrovni mohou ve výsledku přinést významný pozitivní dopad. Mezinárodní den biodiverzity tak připomíná, že péče o přírodu je zároveň investicí do stability krajiny i budoucnosti společnosti.
