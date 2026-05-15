Česko zaspalo při tvorbě evropské energetiky. Průmysl na to dnes doplácí

15. 5. 2026| autor: Martina Jandusová

Po panelové diskuzi členů vlády a zákonodárců dostali na letošní konferenci Dny teplárenství a energetiky 2026 prostor také zástupci průmyslu a oborových svazů. Ti varovali před kombinací drahých emisních povolenek, nefunkčních ochranných mechanismů a přebujelé regulace, která podle nich ohrožuje konkurenceschopnost českých firem.

Dovážet budeme hotové výrobky

Roman Heide, generální ředitel Třineckých železáren označil systém EU ETS za finančně náročný, nekoncepční a nepředvídatelný. Nutí ocelárny investovat obrovské peníze do dekarbonizace a zároveň platit volatilní povolenky. V takovém prostředí je podle něj nemožné plánovat a průmysl to může existenčně ohrozit. „Naši ocelárnu musíme dekarbonizovat, jen proto, že někdo prohlásil tradiční výrobu oceli za špatnou,“ uvedl Heide s tím, že ocelárny jsou tlačeny do toho, aby opustily stovky let fungující procesy a místo primární výroby z rudy tavily šrot.

Při dekarbonizaci ocelárny naráží i na to, že ochranné mechanismy EU (jako je CBAM, safeguardy) nefungují, protože je vytvářejí lidé, kteří průmyslu nerozumí. V kombinaci s drahými emisními povolenkami, jejichž výnosy navíc ani nejdou zpátky do průmyslu, jsou výsledkem jedny z nejdražších energií v Evropě a zhoršující se konkurenceschopnost českých firem.

Ačkoliv se často mluví o podpoře průmyslu, realita je podle Heideho opačná. Tvrdí, že se dostáváme do situace, kdy už přestáváme být schopni vyrábět i základní komodity, na nichž český průmysl stojí. „Uvedu konkrétní příklad: vyrábíme drát, ze kterého se dál dělá svařovací drát. Jenže ten už nebudeme schopni vyrobit. Budeme ho dovážet, ale už jako hotový výrobek. A to znamená, že přestaneme fungovat nejen my, ale i celý navazující sektor,“ řekl Roman Heide.

CISAF jako trojhlavá saň

