Skupina ČEZ v prvním čtvrtletí 2026 vydělala 14,5 mld. Kč

Provozní výnosy dosáhly 85 mld. Kč, meziročně o 9 % méně. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) energetické Skupiny ČEZ dosáhl v I. čtvrtletí 35,3 mld. Kč, meziročně poklesl o 18 % zejména vlivem poklesu realizačních cen vyrobené elektřiny.
Čistý zisk vzrostl o 13 % na 14,5 mld. Kč vzhledem k ukončení zdanění neočekávaných zisků tzv. windfall tax. Čistý zisk očištěný dosáhl 13,5 mld. Kč, meziročně o 6 % více. Skupina ČEZ navýšila výhled hospodaření na celý rok 2026, ukazatel EBITDA očekává na úrovni 107 až 112 miliard Kč, čistý zisk očištěný předpokládá na úrovni 30 až 34 mld. Kč. Hlavním důvodem navýšení výhledu je růst realizačních cen výroby a vyšší objem výroby i těžby v důsledku krize v Perském zálivu a růstu tržních cen energetických komodit.
„Hospodářské výsledky za první čtvrtletí překonaly výchozí očekávání. Přispěl k tomu zejména stabilní provoz výrobních zdrojů, relativně chladná zima a obezřetná nákupní strategie prodejních společností. Po projekčních přípravách se nám podařilo výrazně zvýšit investice do moderní a bezemisní energetiky. Celkem investice dosáhly 16 mld. Kč, což znamená meziročně více jak dvojnásobný růst,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Skupiny ČEZ Daniel Beneš.
Výroba elektřiny meziročně poklesla o 4 % na 13,8 TWh, vlivem delších plánovaných odstávek v Temelíně v souvislosti s přechodem na delší palivový cyklus, což se pozitivně projevilo nejen v roce 2025, ale bude se projevovat i v dalších letech. Naopak výrazně, téměř o 50 %, narostla výroba elektřiny v paroplynové elektrárně Počerady.
Distribuce elektřiny
Distribuce elektřiny v distribučním území ČEZ Distribuce meziročně vzrostla o 4 % na 9,9 TWh, klimaticky a kalendářně přepočtená pak o 2 %. Distribuce plynu na území skupiny GasNet vzrostla meziročně o 8 % na 25,5 TWh. Třemi procenty se projevilo chladnější počasí a zbývajících pět procent je důsledkem akvizice společnosti Gas Distribution.
Investice: důraz na budoucí rozvoj
Investice Skupiny ČEZ v prvním čtvrtletí dosáhly 15,7 mld. Kč, což je meziročně o 130 % více. Investiční aktivita směřovala zejména do bezemisních zdrojů, modernizace a posílení distribučních sítí a přípravy strategických energetických projektů. Zahájena byla výstavba ZEVO Mělník.
