MMR upřesnilo průběh veřejného projednání změny Územního rozvojového plánu

Dnes od 10 hodin se uskuteční veřejné projednání návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, kterou mají být na základě zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie z roku 2025 vymezeny akcelerační oblasti celostátního významu.
Akcelerační oblasti pro výstavbu větrných a fotovoltaických elektráren přinesou rychlejší a administrativně snazší výstavbu obnovitelných zdrojů energie (OZE), nijak však nenahrazují samotné povolení záměru ani negarantují povolení výstavby větrných a fotovoltaických elektráren. Veřejné projednání slouží dle stavebního zákona výhradně k seznámení veřejnosti s předloženým návrhem a k zodpovězení případných dotazů, nikoliv k samotnému sběru připomínek či k rozhodování o vymezení akceleračních oblastí.
Zájemci mohou celé projednání sledovat v reálném čase online a aktivně pokládat dotazy prostřednictvím aplikace Zoom, což plnohodnotně nahrazuje nutnost osobní přítomnosti v sále. Pro účastníky, kteří se rozhodnou pro účast na místě, bude vstup do sálu s kapacitou 1000 osob umožněn od 9 hodin. Připomínky k návrhu lze dle stavebního zákona podávat na MMR výhradně písemnou formou, a to až do 1. června 2026.
Účel a průběh veřejného projednání
Samotné veřejné projednání probíhá dle podmínek stavebního zákona jako procesní krok v kompetenci státní správy. Nejedná se o politickou debatu. Projednání bude vedeno výhradně na odborné úrovni a povedou ho odborní pracovníci ministerstva a zpracovatelé návrhu nikoliv politické zastoupení. Účelem veřejného projednání je podat výklad a případně zodpovědět dotazy k tomuto výkladu, nikoliv rozhodovat o vymezení akceleračních oblastí.
Zájemci mohou celé projednání sledovat v reálném čase online na tomto odkazu a aktivně pokládat dotazy prostřednictvím aplikace Zoom.
Jak podat připomínky k návrhu
Jedinou cestou pro uplatnění připomínek k návrhu akceleračních oblastí je dle zákona jejich písemná forma. Lhůta pro jejich podání běží do 1. června 2026. Pouze tyto písemné připomínky budou předmětem řádného vypořádání v souladu se stavebním zákonem.
Kde najdete další informace a odpovědi na nejčastější dotazy
Návrh Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a související dokumenty jsou dostupné na webu Ministerstva pro místní rozvoj. Podrobné odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci Často kladené dotazy (FAQ) k akceleračním oblastem na stránkách Ministerstva životního prostředí.
