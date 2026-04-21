Dny teplárenství a energetiky 2026: Situaci v oboru popsal v úvodu konference Mirek Topolánek

V Olomouci dnes odstartoval další ročník konferenceDny teplárenství a energetiky 2026, největšího tuzemského setkání odborníků z teplárenského sektoru. Hned v úvodu vystoupilMirek Topolánek, předseda Výkonné rady Teplárenského sdružení ČR, který shrnul aktuální stav českého teplárenství, probíhající transformaci i očekávání vůči vládě.
Topolánek ocenil účast obou resortních ministrů i předsedy hospodářského výboru. „Je to poprvé za třicet let, kdy máme na našem setkání oba ministry a vedení hospodářského výboru. Je to jasný signál, že teplárenství je pro stát důležité,“ uvedl v úvodu.
Ve svém vystoupení připomněl, že české teplárenství se již několik let připravuje na odchod od uhlí do roku 2030. Tento krok podle něj nebyl politickým gestem, ale reakcí na evropskou legislativu a nejistou budoucnost domácí těžby. „Investovali jsme obrovské prostředky do ekologizace uhlí, a když jsme byli v poločase, pravidla se změnila. Teď transformujeme na plyn, biomasu nebo odpady a doufáme, že se situace nebude opakovat,“ zdůraznil.
Zároveň upozornil na význam tepláren pro stabilitu elektrizační soustavy. Incident ve Španělsku podle něj ukázal, že bez točivých strojů a robustního řízení jalových výkonů se energetika neobejde.
Podpora kombinované výroby a Modernizační fond jako klíčové pilíře
Topolánek připomněl, že byla vysoutěžena provozní podpora pro téměř 2,8 GW výkonu v teplárnách, což je zásadní pro stabilitu sítě. „Teplárny budou dál poskytovat disponibilní výkon 24/7. Jsme součástí řešení, ne problémem,“ uvedl.
Za klíčový nástroj financování označil program HEAT v rámci Modernizačního fondu. Zároveň apeloval na rychlé schvalování žádostí z poslední výzvy a otevření nové výzvy zaměřené na rekonstrukce primárních sítí.
Velkou pozornost věnoval i nedávnému rozsudku Nejvyššího správního soudu, který změnil výklad osvobození paliv pro kombinovanou výrobu od spotřební daně. Podle Topolánka to způsobilo právní nejistotu, kterou je nutné rychle vyřešit legislativně. „Potřebujeme jasná pravidla. Bez nich se investice zastaví,“ upozornil Mirek Topolánek.
Další energetická krize? Teplárny jsou připravenější než minule
V závěru se věnoval geopolitickým rizikům a možnému dopadu konfliktu na Blízkém východě na ceny energií. Podle něj mají teplárny na letošní rok nakoupeno a zásadní dopady se neočekávají, ale situace může být v příštím roce složitější. „Optimistický scénář je stále ve hře, ale musíme být připraveni i na horší variantu. Klíčové je naplnění plynových zásobníků,“ uvedl předseda sdružení.
Mirek Topolánek uzavřel dopolední blok poznámkou, že tu doba, kterou má současná vládní administrativa k tomu aby v tomto volebním období prosadila zásadní změny se krátí. Každá zásadní změna potřebuje čas na legislativní proces a v druhé polovině mandátu již nebude vzhledem k blížícím se volbám chuť na nějaké byť jen trochu nepopulární změny.
