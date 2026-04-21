ERÚ radí spotřebitelům, jak postupovat v době rostoucích cen energií

Ceny energií na burze za poslední týdny vzrostly, a někteří dodavatelé již oznámili zdražení elektřiny a plynu. Energetický regulační úřad (ERÚ) spotřebitelům doporučuje, jak v aktuální situaci postupovat a upozorňuje je na jejich práva a možnosti.
„V době kolísajících cen energií se opakovaně ukazuje, jak důležité je rozumět vlastní smlouvě a možnostem, které jako spotřebitelé máme. V případě smlouvy na dobu neurčitou nám dodavatel cenu obvykle může zvýšit, musí nám to však oznámit s předstihem, a jestliže nesouhlasíme, můžeme smlouvu ukončit a přejít k někomu jinému. U smluv s pevnou cenou zdražení možné není, často ovšem obsahují prolongaci. V souvislosti s ní se cena někdy mění, automatické prodloužení ale můžeme v zákonném termínu odmítnout,“ shrnuje Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ.
Smlouva na dobu neurčitou
Smlouvy na dobu neurčitou mají dvě specifika: 1. Je možné je kdykoliv ukončit a po uplynutí (zpravidla tříměsíční) výpovědní doby změnit obchodníka nebo produkt. 2. Typicky obsahují ustanovení, že dodavatel může v průběhu trvání smlouvy zvýšit cenu dodávky nebo změnit jiné smluvní podmínky. Musí to ovšem spotřebiteli oznámit minimálně s třicetidenním předstihem a ten, pokud se změnou nesouhlasí, může smlouvu nejpozději 10. den před její účinností ukončit. Vzor výpovědi najde na webu ERÚ.
Smlouva s pevnou cenou
Tzv. fixace ceny bývá součástí smluv na dobu určitou. Obvykle je pevná cena platná po celou dobu trvání závazku, objevují se ale i případy, kdy je fixovaná jen pro část období. Vždy platí, že v době platnosti pevné ceny ji dodavatel nemůže změnit. „Pozor na případy, kdy nám obchodník sice cenu nezvýší, ale nabídne nám jiný produkt. Pokud je méně výhodný, neměli bychom na takovou nabídku přistoupit a měli bychom trvat na dodržení platné smlouvy,“ radí Markéta Zemanová.
Prolongace smlouvy na dobu určitou
Smlouva na dobu určitou obsahuje takřka vždy tzv. prolongaci, tedy ujednání o jejím automatickém prodloužení. Znamená to, že po uplynutí doby trvání závazku se smlouva prodlouží za smluvně dohodnutých podmínek. Prolongace je v některých případech spojená se změnou ceny, spotřebitel na ni ale nemusí přistoupit. Podle zákona mu obchodník musí, a to nejméně s třicetidenním předstihem, oznámit jak cenu za dodávku, tak výši smluvní pokuty a dobu, na kterou se smlouva prodlužuje. Součástí oznámení je také poučení o právu spotřebitele smlouvu vypovědět, a to až do dvacátého dne před uplynutím doby jejího trvání.
„Nechat smlouvu prolongovat je možnost, nikoliv povinnost. Proto bychom si měli dobře rozmyslet, jestli jsou pro nás podmínky přijatelné. K tomu můžeme dobře využít nástroje na webu ERÚ. Indikativní ceny nám napoví, jestli je nabízená cena výhodná, ve srovnávači se jednoduše přesvědčíme, zda se nám nevyplatí zvolit jiný produkt u stávajícího dodavatele, nebo přejít k jinému obchodníkovi,“ říká radní Zemanová.
Indikativní ceny jsou novinkou, kterou ERÚ představil v dubnu a na svém webu je bude zveřejňovat každý měsíc. Spotřebitel si v grafu může zvolit délku fixace a distribuční sazbu u elektřiny, respektive druh spotřeby u plynu, a okamžitě vidí, v jakém pásmu by se neregulovaná/obchodní složka ceny nabídek elektřiny, respektive plynu měla v konkrétním měsíci pohybovat.
Srovnávač nabídek dodavatelů elektřiny a plynu je vhodné využít zejména tehdy, pokud je nabídka dodavatele nad indikativním pásmem pro zadaný typ produktu. Ve srovnávači stačí vyplnit základní údaje, případě nahrát vyúčtování ve formátu PDF, a během několika sekund spotřebitel vidí porovnání nabídek prakticky všech dodavatelů. Při případném rozhodování o změně dodavatele doporučujeme brát v potaz nejen cenu, ale zohlednit i další faktory, jako jsou například reference na jednotlivé obchodníky. Samozřejmě je také třeba pečlivě zvážit, jestli zvolit stejný typ produktu, nebo například změnit délku fixace ceny.
Komentáře