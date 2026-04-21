Ceny solárních panelů v roce 2026 rostou: konec levné éry a nová kapitola na trhu solární energie

Trh se solárními panely vstupuje do nové fáze. Po letech rekordního poklesu cen nyní dochází k jejich obratu směrem nahoru, což ovlivňuje investory, ale také koncové zákazníky. Podle odborníků společnosti Greenbuddies tento trend signalizuje stabilizaci trhu a větší rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou.
Trh se solárními panely vstupuje v roce 2026 do nové etapy. Po několika letech rekordního poklesu cen nyní dochází k jejich obratu směrem nahoru. Tento vývoj ovlivňuje jak investory, tak koncové zákazníky a podle odborníků naznačuje postupnou stabilizaci celého trhu. „V uplynulých letech jsme byli svědky bezprecedentního poklesu cen solárních panelů. Ten výrazně urychlil rozvoj fotovoltaiky a přechod k obnovitelným zdrojům energie. Nyní se však ceny postupně vracejí blíže k reálným výrobním a logistickým nákladům, což se promítá i do cen pro investory a koncové zákazníky,“ říká obchodní ředitel společnosti Greenbuddies Dan Štajner.
Podle společnosti Greenbuddies stojí za změnou trendu několik faktorů. Jedním z nich jsou úpravy výrobních kapacit a rostoucí ceny vstupních materiálů. Významnou roli hraje také rychle rostoucí poptávka po solární energii na klíčových trzích, zejména v Evropě. Situaci navíc ovlivňují i geopolitické faktory a napětí v globálních dodavatelských řetězcích. „Vyšší ceny nejsou jen krátkodobým výkyvem. Trh se postupně konsoliduje a výrobci přehodnocují své výrobní strategie. Tento proces se přirozeně promítá i do cen technologií, které dnes platí investoři i koncoví zákazníci,“ vysvětluje Štajner.
Růst cen sice pokračuje, přesto fotovoltaika zůstává pro firmy i investory velmi atraktivní. Moderní technologie nabízejí vyšší účinnost a delší životnost panelů, což stále umožňuje dosahovat zajímavých návratností investic. Podle odborníků zároveň vyšší ceny panelů motivují investory k efektivnějšímu plánování projektů a k hledání nových způsobů financování. „Investoři dnes více přemýšlejí o celkové optimalizaci projektů. Stále častěji se proto řeší kombinace solární výroby s bateriovými úložišti nebo dalšími technologiemi pro řízení spotřeby energie,“ doplňuje Štajner.
Poptávka po solární energii přitom i při rostoucích cenách dál roste. Hlavními důvody jsou snaha o energetickou nezávislost, tlak na dekarbonizaci ekonomiky i potřeba stabilizovat náklady na energii. Fotovoltaika se tak postupně stává jedním z klíčových pilířů evropské energetiky. „Energetická transformace v Evropě je v plném proudu a fotovoltaika v ní hraje zásadní roli. I když nyní ceny panelů rostou, investice do solární energie mají dlouhodobý potenciál a zůstávají důležitou součástí udržitelného rozvoje energetiky,“ uzavírá Dan Štajner.
