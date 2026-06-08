ERÚ přivítal zástupce slovenského regulátora, s ÚRSO řešil výzvy moderní energetiky i ochranu spotřebitele

Zástupci Energetického regulačního úřadu (ERÚ), v čele s předsedou Janem Šefránkem, se setkali s kolegy ze Slovenska z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Účelem jednání byla výměna zkušeností v oblasti regulace energetických sektorů v obou zemích a diskuze nad aktuálními výzvami, kterým oba úřady čelí.
V úvodu setkání se zástupci obou úřadů věnovali stěžejním výzvám v oblasti cenové regulace a tarifní struktury, které jsou aktuálně ovlivněny potřebou rozsáhlých investic do přenosových i distribučních soustav. ERÚ představil novinky v rámci VI. regulačního období, které začalo v tomto roce.
Dále se diskuse věnovala sektorům plynárenství, teplárenství a jejich transformaci, zejména s ohledem na dekarbonizaci a změny toků plynu způsobené nestabilní geopolitickou situací. Oba úřady v návaznosti na aktuální vývoj řeší zajištění energetické bezpečnosti a zároveň zachování dostupných cen energií. Důležitým společným tématem byla rovněž ochrana spotřebitele. Úřady popisovaly a vzájemně porovnávaly své zkušenosti s kultivací maloobchodního trhu, ať už jde o boj s nekalými praktikami, nástroje pro vyšší informovanost spotřebitelů či vyšší přehlednost vyúčtování.
V závěrečném bloku programu účastníci diskutovali nové a rozvíjející se koncepty jako je např. srovnání modelů fungování sdílení v rámci energetických společenství či roli AI v energetice. Ta může jednak sloužit k rozvoji technologických principů provozu a řízení soustav, ale zároveň představuje riziko systematického zneužití. I v souladu s tím je právě s postupujícím technologickým pokrokem nutné stanovit adekvátní legislativní rámec pro nově fungující koncepty v energetice.
Další z řady setkání se slovenským regulátorem potvrzuje tradičně nadstandardní vztahy obou institucí a výhody vzájemné spolupráce, ze které těží především odběratelé, jejichž práva regulátoři hájí na energetických trzích.
Komentáře