Monitoring průmyslové ekologie | 30. 5. - 5. 6. 2026

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MONITORING 30. 5. - 1. 6. 2026
Legislativa:
Novela obalového zákona zpřísňuje pravidla a posiluje sběrový komfort
| Prumyslovaekologie.cz |
Nový poslanecký návrh novely zákona o obalech posuzuje vláda. Připomínkové řízení skončilo 26. května 2026 a kabinet se musí k návrhu vyjádřit do 30 dnů.
Odpady:
Nádoby na odpad v Teplicích mají nová značení
| Komunalniekologie.cz |
Ve městě postupně dochází k výměně označení všech nádob na odpad, a to jak na směsný komunální odpad, tak i na všechny druhy tříděného odpadu.
Černé skládky ‚na denním pořádku‘. Třinec dá za svoz odhozeného odpadu přes 1,5 milionu ročně
| iROZHLAS.cz |
Velká města i malé obce neustále a marně bojují s černými skládkami. Za jejich likvidaci platí nemalé částky nebo musí investovat například do kamer. Viníkům nahrává anonymita města.
Firmy svážející odpad nesou znaky kartelu
| CT24.cz |
Firmy svážející odpad nesou znaky kartelu.
Stovky kilogramů odpadu na náměstí v Letohradě. Město si objednalo rozbor obsahu černých popelnic
| iROZHLAS.cz |
Na náměstí v Letohradě vysypali popeláři stovky kilogramů odpadu z černých popelnic. Odpadky kousek po kousku přebírali specializovaní pracovníci, aby zjistili, co všechno lidé z domácností vyhazují a jak důkladně odpad třídí.
Ovzduší:
Česko získalo širší podporu pro revizi emisních povolenek. Přidaly se Itálie, Maďarsko a Rakousko
| Prumyslovaekologie.cz |
Česko rozšiřuje koalici států, které požadují úpravu systému emisních povolenek kvůli dopadům na energeticky náročná odvětví. V Bruselu se k iniciativě připojily další země.
Znečištěné ovzduší zkracuje délku života
| CT24.cz |
Znečištěné ovzduší zkracuje délku života.
Birminghamská radnice poslala miliony na pokutách sama sobě. Důvod? Porušovala vlastní ekologická pravidla
| Hrot24.cz |
Radnice v Birminghamu poslala sama sobě téměř půl milionu liber za porušování vlastních ekologických pravidel. Vozidla města totiž opakovaně nesplňovala podmínky nízkoemisní zóny Clean Air Zone, kterou přitom radnice zavedla.
Energie:
Jak zajistit energetickou nezávislost moderních bytových projektů a proč se vyplatí
| Prumyslovaekologie.cz |
Zatímco ještě před několika lety byla chytrá energetika v bytových domech spíše nadstandardem, dnes se stává jedním z klíčových faktorů při rozhodování o koupi nemovitosti.
Temelín dokončil modernizaci chlazení generátorů
| Prumyslovaekologie.cz |
Jaderná elektrárna Temelín dokončila významnou modernizaci systému chlazení pomocných hospodářství svých generátorů. Rozsáhlá akce zahrnovala výměnu klíčových tepelných výměníků v podzemí strojovny.
Evropská energie chřadne ve spalujícím horku. Brutální připomínka pro zelené zdroje?
| Ekonomickydenik.cz |
Současná vlna veder drtí Evropu a vyhání ceny elektřiny do závratných výšin. V Německu vyskočily o 29 procent. Podle šéfa klimatické úmluvy OSN Simona Stiella je to varování, že závislost na uhlí, ropě a plynu musí Evropa utnout.
Energetická past nájemního bydlení: Pronajímatelé neriskují, nájemníci platí
| oEnergetice.cz |
Více než třetina domácností v rozvinutých ekonomikách bydlí v nájmu. A právě tato skupina obyvatel je systematicky odříznutá od výhod moderních energetických technologií – tepelných čerpadel, fotovoltaiky či kvalitní izolace.
Voda:
Modernizace přivaděče pitné vody a vodojemu pro Studénku si vyžádá 84 milionů Kč
| Komunalniekologie.cz |
Vodojem s kapacitou 2 x 1 000 metrů krychlových pitné vody a přivaděč různých profilů a materiálů s délkou 2 208 metrů mezi Butovicemi až po vodoměrnou šachtu projdou v následujícím období modernizací.
Kraj Vysočina a další partneři budou hledat finance na propojení skupinového vodovodu Žďársko a Vírského oblastního vodovodu
| Komunalniekologie.cz |
Cílem projektu - propojení skupinového vodovodu Žďársko s úpravnou vody Švařec - za více než 700 milionů korun je zvýšit bezpečnost zásobování pitnou vodou pro část okresu Žďár nad Sázavou.
Severočeská voda investuje na Litoměřicku přes 400 milionů
| Vodarenstvi.cz |
Štětí zahájilo výstavbu kanalizace za více než 400 milionů korun. Nová infrastruktura obslouží pět místních částí.
Vlhčené ubrousky do toalety nepatří. Podívali jsme se, co všechno zachytí pražská čistírna
| iDNES.cz |
V čistírně odpadních vod v Miškovicích v severovýchodní části Prahy dobře vědí, kdy se město probouzí a kdy spí. Každý den tam přitékají tisíce kubíků odpadní vody. Její součástí ovšem nejsou jen splašky z domácností, ale také odpady, které do kanalizace vůbec nepatří.
Dotace:
Finální podoba programu Nová zelená úsporám je tu
| Prumyslovaekologie.cz |
Program Nová zelená úsporám vstupuje do nové etapy s bezúročnými úvěry pro běžné domácnosti a přímými dotacemi pro zranitelné skupiny. Stát uhradí veškeré úroky a poplatky, takže domácnosti budou splácet pouze čistou cenu projektu.
Životní prostředí:
Zelená energie se vrací do lomu ČSA. Místo uhlí zde vědci pěstují obří trávu, která čistí půdu
| Prumyslovaekologie.cz |
Na území bývalého hnědouhelného lomu ČSA v Ústeckém kraji, kde se ještě před několika lety těžilo uhlí, probíhá tento týden další etapa výsadby ozdobnice obrovské. Tato mimořádně odolná energetická plodina má pomoci s obnovou narušené půdy po těžbě.
Posuzování vlivu na životní prostředí zabere rok
| CT24.cz |
Posuzování vlivu na životní prostředí zabere rok.
‚Chceme v údolí klid.‘ Tisíce protestujících zablokovaly brennerskou dálnici v Rakousku, vadí jim hluk
| iROZHLAS.cz |
Od sobotního dopoledne až do večera řidiči osobních ani nákladních aut neprojedou přes brennerskou dálnici. Asi 4000 lidí na dálnici přišly protestovat proti nadměrnému provozu a proti s ním souvisejícímu hluku a znečištění ovzduší.
Nové freony zachránily ozónovou vrstvu. Odpadní látka z nich ale znečišťuje vodu i půdu
| Ceskyrozhlasplus.cz |
Nové typy freonů, které lidstvo používá už celá desetiletí a pomohly zachránit ozónovou vrstvu, bohužel zároveň škodí životnímu prostředí. Chemické látky z nich se desítky let drží v půdě, ve vodě nebo i v arktickém ledu.
Průmysl:
Velký úspěch českého jaderného průmyslu. Škoda JS dodá klíčové komponenty pro SMR od Rolls-Royce SMR
| Prumyslovaekologie.cz |
Společnost Škoda JS se připravuje na výrobu a dodávky klíčových komponent jaderného ostrova pro malé modulární reaktory od britské společnosti Rolls-Royce SMR.
Elektrifikace má zachránit evropský průmysl
| Argument.cz |
Evropská unie podle šéfa Mezinárodní energetické agentury Fatiha Birola stojí před nutností rychle a rozhodně využít „éru elektřiny“, aby si udržela průmyslovou konkurenceschopnost a ekonomickou suverenitu.
Design je štít v boji o český průmysl, prohlásil ministr Havlíček
| Forbes.cz |
Jak mohou kreativní odvětví přispět k tomu, aby český průmysl mohl být nadále konkurenceschopný? I o tom mluvil na festivalu Pulse ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
MONITORING 2. 6. 2026
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