Finální podoba programu Nová zelená úsporám je tu

Program Nová zelená úsporám (NZÚ) vstupuje do nové etapy s bezúročnými úvěry pro běžné domácnosti a přímými dotacemi pro zranitelné skupiny. Stát uhradí veškeré úroky a poplatky, takže domácnosti budou splácet pouze čistou cenu projektu. Na komplexní renovaci rodinného domu si lze bezúročně půjčit až 2 miliony korun, u bytových domů dosáhne podpora až na 750 tisíc korun na jeden byt.
Zranitelné domácnosti mohou v programu NZÚ Light získat dotaci až 400 tisíc korun. Finální podobu programu dnes představil ministr životního prostředí Igor Červený. Příjem žádostí se otevře 25. června 2026. „Renovace domů přinášejí domácnostem nižší účty za energie, vyšší komfort bydlení i větší odolnost vůči budoucímu růstu cen. Stát má pomáhat především tam, kde je to nejvíce potřeba. Proto zachováváme přímou podporu pro zranitelné domácnosti a ostatním nabídneme dostupné a levné financování, díky kterému nebudou muset renovaci odkládat,“ uvádí ke spuštění programu premiér Andrej Babiš.
Nová zelená úsporám se tak posouvá od čistě dotační podpory k mechanismu finančního nástroje. Jeho cílem je zapojit do renovací vedle veřejných prostředků více soukromé zdroje a zajistit dlouhodobou pomoc většímu počtu domácností. „Kombinace veřejných prostředků se soukromými zdroji vytváří významný pákový efekt, který umožní pokračovat s podporou renovací obytných budov i v dalších letech. Veřejné prostředky se využijí cíleněji a díky energetickému poradenství a renovačnímu pasu také efektivněji,“ říká ministr životního prostředí Igor Červený, jehož resort program Nová zelená úsporám řídí.
Přímé dotace jsou nově určeny domácnostem ohroženým energetickou chudobou v podprogramu NZÚ Light. Podporu získají na rychle realizovatelné renovace menšího rozsahu, zejména na zateplení domu, výměnu oken a dveří, výměnu zdroje tepla nebo instalaci vhodného obnovitelného zdroje energie. Ostatní domácnosti budou moci využít novou formu podpory – NZÚ bezúročný úvěr, kdy stát za žadatele uhradí náklady spojené s úvěrem, tedy úroky, ale i poplatky spojené s vedením úvěrového účtu. Domácnost tak bude splácet pouze vypůjčenou částku. Úvěr s nulovým úrokem na projekty akceptované Státním fondem životního prostředí ČR poskytnou banky a finanční instituce na základě standardního posouzení úvěruschopnosti žadatelů.
Banky jsou v rámci programu důležitým partnerem, zajišťují úvěrové financování, posouzení schopnosti splácet a administraci úvěru. „Energetické renovace domů nejsou pouze ekologickým tématem. Jsou také ekonomickým a sociálním tématem. Pokud chceme, aby domácnosti skutečně investovaly do úspor energií, musí mít k dispozici jednoduché, dostupné a srozumitelné financování. Právě v tom sehrávají banky a stavební spořitelny unikátní roli,“ uvádí Jan Juchelka, prezident České bankovní asociace.
Bezúročný úvěr NZÚ pro rodinné i bytové domy
Bezúročné úvěry budou určeny majitelům rodinných domů a v případě bytových domů společenstvím vlastníků bytových jednotek a bytovým družstvům. Délka splatnosti se bude odvíjet od typu domu a rozsahu renovace, a to v rozmezí 10 až 25 let. „Tři čtvrtiny zájemců o dotační podporu již dnes plánují renovaci s tím, že využijí i úvěrové financování. Program Nová zelená úsporám jim tuto cestu usnadní a zlevní. Domácnost bude bance splácet pouze jistinu, zatímco úroky a poplatky za ni u schváleného projektu uhradí stát,“ říká ministr Igor Červený.
U rodinných domů bude možné využít bezúročný úvěr až 750 tisíc korun na dílčí renovace a až 2 miliony korun na komplexní renovace. U bytových domů bude poskytováno výhodné úvěrové financování s podporou NZÚ ve výši až 250 tisíc korun na byt u dílčí renovace, u komplexních renovací to bude až 750 tisíc korun na jeden byt.
U bytových domů bude možné využít navíc finanční bonus až 120 tisíc korun za každý byt ve vlastnictví domácnosti s nižšími příjmy. Cílem je, aby se těmto domácnostem kvůli renovaci domu nezvyšovaly měsíční příspěvky do fondu oprav.
Až 400 tisíc korun pro zranitelné domácnosti
Domácnosti s nárokem na dávku sociální pomoci i další domácnosti s nižšími příjmy bydlící v neúsporném domě (zejména senioři nebo invalidní důchodci) budou moci v programu NZÚ Light získat dotaci až 400 tisíc korun. „V podpoře zranitelných domácností navazujeme na dobré zkušenosti z minulých období. Na zateplení domu, výměnu oken, vchodových dveří či instalaci stínicí techniky bude možné zálohově čerpat až 250 tisíc korun. Dalších 150 tisíc korun je pak možné využít na výměnu zdroje tepla nebo pořízení solárního ohřevu vody a oproti minulé etapě navíc i na instalaci malé fotovoltaické elektrárny,“ přibližuje ministr Igor Červený.
Obě formy podpory budou směřovat na opatření, která přinášejí majitelům domů reálné energetické úspory. „Domácnosti, které si projekt na renovaci domu připravily v minulé etapě programu, jej nemusí přepracovávat a o podporu nepřijdou,“ ujišťuje ministr Igor Červený a dodává: „Technické požadavky u jednotlivých opatření zůstanou v zásadě stejné jako v předchozí etapě programu. To nám umožní podpořit i projekty, které domácnosti již připravily nebo zahájily, a to i zpětně za období 12 měsíců před podáním žádosti.“
Program bude možné využít na dílčí i komplexní renovace rodinných a bytových domů – konkrétně na zateplení včetně výměny oken a vchodových dveří, výměnu zdroje tepla, instalaci obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaickou elektrárnu s akumulací, řízené větrání s rekuperací, úsporný ohřev vody apod.), zelené střechy nebo na systémy na efektivní hospodaření srážkovou a odpadní vodou. Součástí podpory bude i projektová příprava. U dílčích rekonstrukcí bude důležitým podkladem renovační pas s doporučeným postupem prací, u komplexních renovací průkaz energetické náročnosti.
Energetičtí poradci pomohou s plánem renovace i kontrolou smluv
Všichni zájemci o podporu mají již nyní k dispozici síť energetických poradců, kteří jim poradí, jak k energetickým úsporám na jejich budově přistoupit a jak se vyhnout neefektivním investicím. Vystaví jim také renovační pas jako podklad k podání žádosti o podporu dílčí renovace. „Chceme podporovat takové projekty, které domácnostem přinesou skutečnou úsporu. Ne vždy dává totiž smysl začínat jednotlivým opatřením bez návaznosti na celkový stav domu, například instalovat fotovoltaiku na nezateplený dům,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.
Zranitelným domácnostem bude bezplatná asistence zajištěna i při samotné administraci žádosti. Poradci se nově více zaměří na kontrolu smluv s dodavateli. „Proškolení energetičtí poradci budou žadatele provázet celým procesem – od úvodního posouzení domu přes návrh vhodných opatření až po podání a správu žádosti. U zranitelných domácností posílíme také podporu při kontrole smluv s dodavateli, protože právě tito žadatelé bývají nejvíce ohroženi agresivními metodami některých neseriózních dodavatelů,“ doplňuje Petr Valdman.
„Je potřeba otevřeně říct, že model vysokých přímých dotací není pro veřejné rozpočty dlouhodobě udržitelný. Pokud chceme zachovat podporu renovací i v dalších letech, musí se postupně transformovat do efektivnějších finančních nástrojů. Právě bezúročné úvěry mohou být u komplexních renovací tou správnou cestou – v řadě případů dokážou snížit měsíční splátky na úroveň dosažených energetických úspor. Současně ale nelze zůstat stát na místě a je důležité v transformaci pokračovat,“ říká Marta Gellová, ředitelka aliance Šance pro budovy.
Kompletní podmínky čerpání finanční podpory z programu NZÚ žadatelé a příjemci najdou v závazných pokynech zveřejněných na webových stránkách novazelenausporam.cz. Žádosti bude přijímat Státní fond životního prostředí ČR od 25. června 2026do 31. října 2029, nebo do vyčerpání prostředků, elektronicky na portálu zadosti.sfzp.cz.
V programu NZÚ Light obdrží žadatel po schválení žádosti rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory a dotace mu bude vyplacena zálohově. Běžné domácnosti, žádající o podporu formou bezúročného úvěru, dostanou vyrozumění o tom, že jejich projekt splňuje podmínky programu. Na jeho základě budou moci u vybrané finanční instituce požádat o bezúročný úvěr.
