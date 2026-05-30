Wildfire CE zamířil do Národního parku Thayatal

Dne 26. května 2026 se v prostorách Národního parku Thayatal v rakouském Hardeggu uskutečnil přeshraniční workshop projektu Wildfire CE zaměřený na prevenci lesních požárů, sdílení zkušeností a přípravu společných akčních plánů pro příhraniční regiony České republiky a Rakouska. Workshop proběhl za účasti odborníků z oblasti ochrany přírody, krizového řízení, hasičských záchranných sborů i výzkumných institucí.
Účastníci byli seznámeni s aktuálním vývojem projektu Wildfire CE, jehož cílem je posílit přeshraniční spolupráci při hodnocení a řízení rizik lesních požárů ve střední Evropě. Projekt reaguje na rostoucí riziko požárů související s klimatickou změnou a potřebou lepší koordinace mezi institucemi a záchrannými složkami.
Velká část workshopu byla věnována představení platformy Wildfire CE https://wildfirece.czechglobe.cz/, kterou prezentoval Jakub Dvořák z CzechGlobe. Diskuze se zaměřila zejména na možnosti využití jednotlivých vrstev platformy, mapových podkladů a dat pro plánování zásahů i prevenci požárů v přeshraničních regionech. Součástí prezentace byly také výsledky projektu, například mapy požárního rizika, modely chování požárů nebo podklady pro tvorbu společných akčních plánů.
Dalším důležitým tématem bylo řízené vypalování jako nástroj prevence a péče o krajinu. Lenka Reiterová z NP Podyjí představila zkušenosti s řízeným vypalováním v České republice, včetně praktických ukázek realizovaných zásahů v lokalitách Havraníky a Hnanice. Prezentace ukázala nejen samotný průběh vypalování, ale také dlouhodobou přípravu, monitoring, spolupráci s hasiči a přínosy pro ochranu stepních a lesostepních biotopů.
Na české zkušenosti navázala prezentace Katrin Kuhnen z BOKU University Vienna věnovaná řízenému vypalování v Rakousku. Přednáška se zaměřila na využití kontrolovaného vypalování při snižování množství hořlavého materiálu, tréninku hasičských taktik a sběru dat o chování požárů. Zdůrazněna byla také důležitost propojení vědeckého výzkumu s praktickými zkušenostmi z terénu.
V závěrečné části workshopu proběhla diskuze nad přípravou akčních plánů pro jednotlivé regiony zapojené do projektu. Účastníci formulovali klíčové potřeby v oblasti komunikace, sdílení dat, plánování zásahů či společných školení. Výsledné akční plány mají v budoucnu sloužit jako podklad pro koordinovanou prevenci a zvládání lesních požárů v přeshraničních oblastech.
Prezentace:
- Novinky z projektu Wildfire CE – Harald Vacik (BOKU)
- Wildfire CE platforma – Jakub Dvořák (CzechGlobe)
- Řízené vypalování v ČR – Lenka Reiterová (NP Podyjí)
- Řízené vypalování v Rakousku – Katrin Kuhnen (BOKU University Vienna)
- Akční plány projektu Wildfire CE – Harald Vacik (BOKU), Martina Sálová (CENIA)
