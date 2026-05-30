Zelená energie se vrací do lomu ČSA. Místo uhlí zde vědci pěstují obří trávu, která čistí půdu

Na území bývalého hnědouhelného lomu ČSA v Ústeckém kraji, kde se ještě před několika lety těžilo uhlí, probíhá tento týden další etapa výsadby ozdobnice obrovské (Miscanthus x giganteus). Tato mimořádně odolná energetická plodina má pomoci s obnovou narušené půdy po těžbě a ukázat cestu k moderní produkci biomasy.
Vědecký tým z Fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FŽP UJEP) zde v úzké spolupráci s kolegy ze Sev.en Intech a Výzkumného ústavu pro krajinu testuje inovativní metody ozdravování krajiny v rámci projektu Green Mine.
Přírodní palivo i ekologická čistírna v jedné rostlině
Ozdobnice obrovská roste rychle, dorůstá až do výšky čtyř metrů a z jednoho hektaru dokáže vyprodukovat desítky tun biomasy s výhřevností, která je srovnatelná s měkkým dřevem či hnědým uhlím. Vědci na místě zkoumají také možnosti, jak půdu dále zlepšit. Jednou z testovaných metod je přidávání biouhlu, tedy materiálu vznikajícího například z odpadních kalů z čistíren odpadních vod. Ten pomáhá zvyšovat obsah uhlíku v půdě a zároveň ho v ní dlouhodobě ukládat. „Půda po těžbě trpí obrovským nedostatkem uhlíku. Tímto způsobem ho do země nejen vrátíme, ale dlouhodobě ho tam zafixujeme, což přispěje i k mitigaci klimatické změny,“ popisuje doc. Josef Trögl z Fakulty životního prostředí UJEP.
„Ozdobnice obrovská je fascinující. Nejenže produkuje cennou biomasu, ale její kořeny také spolupracují s půdními mikroorganismy a mohou přispívat k přirozenému rozkladu organického znečištění a k prevenci šíření kontaminace do nových lokalit. Pomáháme půdě, aby se sama uzdravila,“ doplňuje Karim Al Souki, Ph.D., vědec původem z Libanonu, který se na výzkumu podílí. Spolu s ním na výzkumu spolupracuje řada dalších nadějných vědců a studentů z různých částí světa.
Projekt navazuje na další, který podporuje i program NATO Science for Peace and Security, protože rostlina by mohla pomoci s obnovou území zničených po válce. V jeho rámci byl Miscanthus x giganteus vysázen na několika místech v okolí Chomutova.
Zelená laboratoř přímo v srdci bývalého lomu
Projekt Green Mine, který plánuje komplexní proměnu lomu ČSA na moderní ekologické, technologické a rekreační centrum s vlastním jezerem a čistým průmyslem, v sobě spojuje desítky různých záměrů. Výzkum pěstování ozdobnice je jedním z těchto inovativních dílčích projektů, které mají v praxi otestovat, jak takto rozsáhlému území po těžbě vdechnout novou, udržitelnou roli.
„Budoucnost území po těžbě je téma, které vyžaduje odpovědný a odborně podložený přístup. Projekt Green Mine je důležitý právě proto, že umožňuje ověřovat jednotlivé možnosti rozvoje lomu ČSA na základě výzkumu, dat a mezioborové spolupráce. Nejde jen o technickou rekultivaci území, ale o hledání takového využití krajiny, které bude dávat smysl z pohledu energetiky, životního prostředí, ekonomiky i života lidí v regionu. Pěstování energetických plodin je v tomto kontextu spíše doplňkovou aktivitou, může ale přinést důležité poznatky a přispět k tomu, aby se krajina po těžbě postupně proměňovala v území s novou funkcí a hodnotou,“ říká Pavel Farkač, vedoucí transformačních a rozvojových projektů Sev.en Inntech a.s.
Jak funguje ozdobnice obrovská?
- Čistí půdu (fytoremediace): Hluboký kořenový systém rostliny pomáhá rozkládat organické nečistoty a zlepšuje celkovou strukturu půdy po těžbě.
- Vrací život do země: Ve spojení s biouhlem dodává vyčerpané půdě chybějící uhlík a živiny.
- Nahrazuje fosilní paliva i plasty: Vyprodukovaná biomasa slouží jako zdroj tepla s vysokou výhřevností, případně jako obnovitelná surovina (lignocelulóza) např. pro udržitelné stavební materiály.
