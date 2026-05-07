Od 21. 5. 2026 začíná DIWASS. Jak se připravit na digitalizaci přepravy odpadů

Nový evropský systémmá zjednodušit administrativu, ale pro firmy představuje výrazný zásah do dosavadních postupů. Co digitalizace znamená v praxi a co budou muset podniky dělat jinak?
Od 21. května mají společnosti zapojené do přeshraniční přepravy odpadů povinnost používat nový systém DIWASS (Digital Waste Shipment System). Změna se dotkne tisíců firem v celé EU, včetně těch českých, a zásadně ovlivní způsob, jakým se přepravy oznamují a dokumentují.
Digitální komunikace
DIWASS je nový elektronický systém Evropské komise, který sjednocuje a digitalizuje přeshraniční přepravu odpadů v rámci Unie. Od 21. května 2026 musí všechny subjekty zapojené do přeshraniční přepravy odpadů (oznamovatelé, příjemci, původci odpadu, zpracovatelé, dopravci, osoby zařizující přepravu a příslušné orgány) povinně komunikovat veškeré informace a dokumenty související s PIC procedurou (předchozí písemné oznámení a souhlas) výhradně prostřednictvím systému DIWASS.
Do DIWASS se postupně přesune také agenda přeprav podle článku 18 (tzv. zelený seznam), které dnes využívají dokument Annex VII. Ačkoli tato povinnost měla platit rovněž od května 2026, členské státy se s Komisí dohodly na jejím odkladu do 31. prosince 2026, protože jde o největší objem přeprav a systém pro ně ještě není plně připraven.
Registracedosystému
