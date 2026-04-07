Dny teplárenství a energetiky 2026 se blíží. Olomouc je připravena hostit největší oborovou událost roku

Transformace teplárenství, legislativní změny, energetická bezpečnost, akumulace, flexibilita i technologie budoucnosti. To jsou hlavní témata letošních Dnů teplárenství a energetiky, které se uskuteční 21.–22. dubna 2026 v Olomouci. Program přivítá špičky české i evropské energetiky, zástupce vlády, regulátorů, průmyslu i technologických lídrů.
Dny teplárenství a energetiky jsou místem, kde se potkává strategie, technologie i praxe. „Letos přinášíme program, který reflektuje největší výzvy současné energetiky a zároveň ukazuje konkrétní cesty, jak je řešit,“ říká Jiří Vecka, ředitel Teplárenského sdružení ČR. A nač se mohou účastníci konference těšit?
První den otevře téma strategického vývoje teplárenství
Dopolední blok v sále Foliant se zaměří na strategický vývoj teplárenství v následujícím období. Úvodního slova se ujme předseda Výkonné rady TS ČR Mirek Topolánek, po němž vystoupí první místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který zhodnotí dosavadní transformaci teplárenství. Ministr životního prostředí Igor Červený představí aktuální možnosti podpory, zatímco předseda Energetického regulačního úřadu Jan Šefránek přiblíží pohled regulátora na další vývoj sektoru. Dopoledne uzavře panelová diskuse s představiteli vlády, parlamentu a evropských institucí, doplněná reakcemi ze sféry průmyslu a oborových svazů.
Transformace teplárenství v praxi: technologie, projekty a nové modely
Odpolední program nabídne komplexní pohled na transformaci teplárenství. Kamil Čermák z ČEZ ESCO představí modernizaci teplárenských provozů ve skupině ČEZ, František Čech ze společnosti TEDOM přiblíží roli kogenerace v dekarbonizačním procesu a Petr Fajmon z Tepláren Brno se zaměří na výstavbu nového biomasového zdroje v lokalitě Brno-sever. Marc Wennekes z NEM Energy Group ukáže možnosti zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí a Igor Petryk z Wärtsilä Energy představí obchodní modely, které mají teplárnám pomoci obstát v budoucím energetickém prostředí.
Akumulace energie a flexibilita
Odpolední program prvního dne v sále Atlas se zaměří na akumulaci energie a flexibilitu v teplárenství. Energetický regulační úřad představí tarifní reformu na úrovni vysokého napětí, ČEPS přiblíží novinky v poskytování služeb výkonové rovnováhy a LTW Battery ukáže, jak odhalit skrytou technickou efektivitu bateriových úložišť. Schneider Electric se podělí o zkušenosti s microgridy a Siemens Energy představí řízení distribuovaných zdrojů pomocí Omnivise T‑3000.
Technika a technologie pro moderní teplárny
V sále Codex/Scriptum se první den také otevře blok věnovaný technickým řešením. Jan Vytřísal ze společnosti SEPS ukáže možnosti měření koroze potrubí bez demontáže izolace, Zdeněk Herman ze SYSTHERM se zaměří na hydraulickou stabilitu sítí a Nalco Österreich představí inovativní přístup k chemickému režimu horkovodních okruhů.
Druhý den: legislativa, ekonomika, komodity i odpady
Druhý den nabídne tři paralelní odborné bloky. V sále Atlas se bude řešit ekonomika a legislativa – od přípravy kapacitního mechanismu přes transpozici evropských směrnic až po vývoj v systémech emisního obchodování ETS1 a ETS2. Sál Codex/Scriptum bude zaměřen na strategický výhled energetických komodit, kde Michal Macenauer z EGU představí globální trendy, zatímco zástupci ČEZ, EPH či Českého plynárenského svazu přiblíží vývoj evropských trhů. V sále Foliant se otevřou témata odpadového hospodářství a energetického využití odpadů – od legislativních změn přes ZEVO projekty až po alternativní paliva a jejich roli v energetice.
„Transformace teplárenství je společný úkol. Vyžaduje dialog mezi státem, průmyslem, technologickými firmami i městy. Dny teplárenství a energetiky jsou místem, kde tento dialog probíhá otevřeně a věcně. Věřím, že letošní ročník přinese další konkrétní kroky kupředu,“ uzavírá Jiří Vecka.
