Ministr Červený se setkal s komisařkou pro životní prostředí, řešili nařízení o obalech

Ministr životního prostředí Igor Červený se setkal s evropskou komisařkou pro životní prostředí Jessikou Roswall. Hlavním tématem jednání byla možnost revize nařízení o obalech (PPWR), které by mělo vstoupit v účinnost již letos v srpnu.
Podle ministra životního prostředí stále není dopracovaná řada klíčových pravidel pro firmy. To vytváří právní nejistotu a přináší značné náklady zejména pro malé a střední podniky. Proto se Česká republika snaží o odklad vybraných částí obalového nařízení na dobu, kdy budou konkrétní požadavky k dispozici.
„Nové nařízení o obalech a obalových odpadech je ambiciózní a komplexní předpis, který sleduje důležité cíle. Problém leží v jejich nesystémovém zavádění. Chybí totiž klíčová pravidla, například k označování obalů, kritériím recyklovatelnosti nebo metodikám testování tzv. věčných chemikálií PFAS, pravidlům pro minimalizaci obalů nebo požadavkům na zákaz určitých druhů obalů. To může vést k tomu, že firmy budou muset obaly upravovat opakovaně, místo aby provedly jednu promyšlenou změnu. Náklady na tyto změny se přitom podle některých zdrojů odhadují až na 54 miliard eur, které bychom mohli při rozumnějším nastavení Evropě z velké části ušetřit. Proto navrhujeme odklad vybraných povinností alespoň do konce roku 2028.Po dnešním jednání ale musím ocenit ochotu Evropské komise konkrétní články diskutovat. Právě proto se chystáme příští týden do Bruselu k další diskuzi,“ vysvětluje ministr životního prostředí Igor Červený.
Ministerstvo životního prostředí je velmi aktivní na evropské úrovni a v této věci navrhlo odklad povinností, které mají vejít v účinnost již v srpnu a ze strany Evropské komise nejsou připraveny. Konkrétně jde o povinnosti týkající se označování obalů, požadavků na recyklovatelnost a prokazování souladu s limity PFAS. Dalším požadavkem ČR je závazek Komise, která musí urychlit přípravu a přijímání příslušné sekundární legislativy, která nastavuje přesná implementační pravidla. Náš návrh již podpořilo několik členských států.
„Změny tohoto typu musí být zaváděny systémově, předvídatelně a s ohledem na reálné náklady pro ekonomiku a občany. Budou-li pravidla nastavena chaoticky, výsledkem nebude ochrana životního prostředí, ale rostoucí náklady, administrativní zátěž a negativní dopad na konkurenceschopnost evropských firem,“ dodává ministr Červený.
Na jednání s komisařkou došlo ke shodě, že je třeba jasně interpretovat požadavky nařízení a budou proto intenzivně pokračovat diskuse s Evropskou komisí, konkrétně hned příští týden za účasti náměstka Vladislava Smrže. Zájmem ČR i EK je, aby implementace proběhla racionálně a efektivně, bez zbytečného dopadu na velké i malé firmy.
Oblast cirkulární ekonomiky je prioritou pro ČR a EK a diskuse se rovněž vedla o připravovaném Aktu pro oběhové hospodářství, který by měla EK zveřejnit ve 2. pololetí. Podle MŽP se musí nová legislativa orientovat na zásadní podporu cirkulární ekonomiky prostřednictvím uplatnění ekonomických nástrojů, zjednodušováním povinností, nikoli pouze stanovováním dalších cílů nad rámec již stanovených.
Ministr Červený a evropská komisařka Roswall probrali řadu dalších témat, například důležitost ochrany vody a její roli v odolnosti krajiny i společnosti, zlepšující se kvalitu ovzduší v ČR, dále ochranu biodiverzity a přípravu Národního plánu obnovy přírody, kde vysoce ocenila postup jeho přípravy v ČR. MŽP představilo první pracovní návrh plánu v dubnu, kdy proběhla veřejná konzultace a do poloviny května bylo možné se k návrhu písemně vyjádřit.
Komentáře