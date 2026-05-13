Jaká je budoucnost odpadového hospodářství? Česko po vzoru západní Evropy sází na hybridní technologie

13. 5. 2026| autor: Aneta Čížková

zdroj: chatGPT (AI generovaný obrázek)

Česká republika stojí před zásadní změnou v nakládání s odpady. S blížícím se koncem skládkování a rostoucími požadavky na kvalitu recyklátu přestávají manuální třídicí linky i dosavadní přístup ke směsnému komunálnímu odpadu (SKO) stačit. Do popředí se dostávají hybridní zařízení, která dokážou flexibilně kombinovat třídění odpadu ze žlutých popelnic s energetickým využitím zbytkového odpadu.

Odpad jako palivo i surovina

Česká odpadová mapa se postupně dělí na oblasti s přístupem k velkým energetickým celkům (ZEVO) a regiony, které musí hledat jinou cestu. Právě zde se otevírá prostor pro tzv. hybridní třídicí linky. Tyto technologie nepředstavují pouhý „pilotní experiment“, ale v západní Evropě již osvědčený standard, který v Česku získává první reálné obrysy.

„Hybridní linka je schopna v jedné směně zpracovávat separovaný plast ze žlutých popelnic a ve druhé směně směsný komunální odpad. Cílem není jen vytěžit maximum druhotných surovin, ale především připravit kvalitní alternativní palivo (TAP/RDF) pro energetiku,“ vysvětluje Petr Doležal ze spolčenosti CROK. Zatímco ze SKO lze materiálově vytěžit cca 5–10 % surovin, zásadní je produkce výhřevné frakce zbavené chloru a kontaminantů, která nahrazuje primární fosilní zdroje.

