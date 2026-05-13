PVK zvou na seminář "Voda - sucho: Česko a svět 2050"

13. 5. 2026| zdroj: PVK0

Pražské vodovody a kanalizace zvou na odborný seminář, který se zaměří na jedno z nejpalčivějších témat současnosti i budoucnosti – dostupnost a kvalitu vody v měnícím se světě.

Akce s názvem „VODA – SUCHO: ČESKO A SVĚT 2050“ se uskuteční v středu 20. května 2026 od 9:00 v historických prostorách Státní akta, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (Sněmovní 4, Praha 1). Registrace na akci je možná na adrese: bartam@senat.cz.

Proč se zúčastnit?

Voda byla vždy strategickou surovinou a v dnešním polarizovaném světě její význam neustále roste. Seminář nabídne unikátní pohled na dlouhodobé i aktuální aspekty proměn přírodního prostředí, kterým čelí nejen Česká republika, ale i celý svět.

Mezi hlavními řečníky vystoupí přední odborníci z akademické sféry i státní správy, včetně zástupců Univerzity Karlovy, Ministerstva zemědělství či Povodí Vltavy.

Program semináře:

09:00 – 09:15: Zahájení a úvod  

09:15 – 09:45: Miroslav Bárta (Univerzita Karlova): Voda a dějiny – stále se opakující se příběh?  

09:45 – 10:15: Mark Rieder (Český hydrometeorolický ústav): Budoucnost vodních zdrojů ve světle klimatické změny  

10:15 – 10:45: Petr Kubala (Povodí Vltavy): Potřebuje Česko další vodní nádrže…?  

11:10 – 11:40: Petr Mrkos (PVK): Adaptace na klimatickou změnu z pohledu zásobování obyvatel pitnou vodou

11:40 – 12:10: Michal Čiernik (Ministerstvo zemědělství): Dopady extrémních klimatických jevů – povodně a jejich následky, funkce vodních děl za povodně z roku 2024

12:10 – 12:40: Bohumír Janský (Univerzita Karlova): Nedostatek vody ve světě. Jaké jsou možnosti řešení?  

12:40 – závěr: Diskuse, otázky a odpovědi  

