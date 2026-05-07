Budoucnost české a evropské ochrany přírody: Projekt LIFE Jedna příroda završily dvě odborné konference v Praze

V březnu a v dubnu se v Praze završil rozsáhlý integrovaný projekt LIFE Jedna příroda, který se během šesti let zaměřil na zefektivnění péče o soustavu Natura 2000 v České republice. Závěr strategického projektu, jehož rozpočet přesáhl 20 milionů eur, oslavily hned dvě nezávislé odborné konference. Ty přinesly komplexní pohled na moderní ochranu přírody z perspektivy domácích i evropských expertů.
První konference byla koncipována jako dvoudenní setkání určené primárně pro české odborníky, tedy zástupce Ministerstva životního prostředí, krajů, národních parků, vojenských újezdů a dalších orgánů státní správy. Program se soustředil na praktické dopady projektu pod mottem „Od hodnocení k hodnotám.“ Účastníci detailně seznámili s novými metodikami hodnocení stavu lokalit a národním systémem prioritizace péče, který pomáhá efektivněji rozdělovat omezené finanční prostředky. Kromě teoretických přednášek a panelových diskusí byla součástí této konference také terénní část, během níž experti přímo v krajině demonstrovali výsledky experimentálních managementů, zejména v oblasti obnovy světlých lesů.
Druhá konference měla mezinárodní charakter a přinesla jednodenní setkání zástupců projektů LIFE z celé Evropy. Praha přivítala delegace z mnoha zemí, například ze Slovenska, Lotyšska, Estonska, Řecka, Slovinska či Kypru, které představily osvědčené postupy v oblasti adaptivního managementu a komunikace s vlastníky pozemků. Mezinárodní experti diskutovali o dobrovolných mechanismech ochrany přírody i o nástrojích pro hodnocení ekosystémových služeb, přičemž i toto setkání bylo doplněno o terénní výjezd zaměřený na praktické ukázky péče o chráněná území v českých podmínkách.
Projekt LIFE Jedna příroda od ledna 2019 výrazně posunul práci s daty a zavedl inovativní národní systém sledování stavu druhů a stanovišť. Významným milníkem se stalo založení Národní platformy pro ekosystémové služby, která slouží jako důležitý argumentační nástroj pro vysvětlování přínosů ochrany přírody široké veřejnosti nebo obcím. Projekt rovněž investoval do rozsáhlého vzdělávání, v jehož rámci vzniklo přes 160 školení a řada e-learningových kurzů pro pracovníky v ochraně přírody, čímž zajistil dlouhodobé budování odborných kapacit.
Ačkoliv projekt koncem roku formálně končí, jeho výstupy v podobě softwarových nástrojů, metodických příruček a fungující mezioborové spolupráce budou i nadále tvořit páteř moderní ochrany přírody v České republice.
Komentáře