Na Ministerstvu průmyslu a obchodu se konal seminář k chemické legislativě

Dne 1. 4. 2026 se v budově Ministerstva průmyslu a obchodu konal seminář pro společnosti, které se zabývají nakládáním s chemickými látkami samotnými nebo obsaženými ve směsích nebo v předmětech.
Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádalo další bezplatný seminář s názvem „Průvodce chemickou legislativou 2026“, jehož odbornou stránku zajišťovala společnost REGARTIS s.r.o., a kterého se zúčastnilo téměř sto zástupců firem a organizací. Letos v únoru proběhl bleskový předběžný průzkum a na jeho základě byla vybrána nejžádanější témata z pohledu dotazovaných firem.
Během semináře byly shrnuty nejdůležitější aktuální novinky a chystané změny v chemické legislativě, tj. nařízení REACH a nařízení CLP. Detailněji bylo probráno omezení látek PFAS i problematika sledovaných mikroplastů. Dalšími tématy byly novinky v oblasti biocidů, detergentů a specifické požadavky směrnice RoHS. Velmi zajímavé byly informace o klasifikaci endokrinních disruptorů i o zkušenostech s jejich hodnocením.
V průběhu celé akce byl dostatečný prostor na zodpovězení všech vznesených dotazů. V letošním roce byl o seminář velký zájem, a proto musela být registrace ukončena ještě před uzavírajícím termínem. Kvůli uspokojení většího počtu zájemců o problematiku chemických látek uvažujeme o možnosti pořádat podobné akce on-line.
- Novinky v oblasti REACH[pdf, 1864 kB]
- Biocidy[pdf, 800 kB]
- Detergenty[pdf, 931 kB]
- Klasifikace ED a zkušenosti s hodnocením[pdf, 4786 kB]
- Mikroplasty[pdf, 519 kB]
- Novela CLP[pdf, 1372 kB]
- PFAS, SVHC[pdf, 1799 kB]
- RoHS[pdf, 884 kB]
