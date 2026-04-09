1/2026

Na Ministerstvu průmyslu a obchodu se konal seminář k chemické legislativě

9. 4. 2026| zdroj: MPO0

Dne 1. 4. 2026 se v budově Ministerstva průmyslu a obchodu konal seminář pro společnosti, které se zabývají nakládáním s chemickými látkami samotnými nebo obsaženými ve směsích nebo v předmětech.

Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádalo další bezplatný seminář s názvem „Průvodce chemickou legislativou 2026“, jehož odbornou stránku zajišťovala společnost REGARTIS s.r.o., a kterého se zúčastnilo téměř sto zástupců firem a organizací. Letos v únoru proběhl bleskový předběžný průzkum a na jeho základě byla vybrána nejžádanější témata z pohledu dotazovaných firem.

Během semináře byly shrnuty nejdůležitější aktuální novinky a chystané změny v chemické legislativě, tj. nařízení REACH a nařízení CLP. Detailněji bylo probráno omezení látek PFAS i problematika sledovaných mikroplastů. Dalšími tématy byly novinky v oblasti biocidů, detergentů a specifické požadavky směrnice RoHS. Velmi zajímavé byly informace o klasifikaci endokrinních disruptorů i o zkušenostech s jejich hodnocením.

V průběhu celé akce byl dostatečný prostor na zodpovězení všech vznesených dotazů. V letošním roce byl o seminář velký zájem, a proto musela být registrace ukončena ještě před uzavírajícím termínem. Kvůli uspokojení většího počtu zájemců o problematiku chemických látek uvažujeme o možnosti pořádat podobné akce on-line.

