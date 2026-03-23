Březnová jednání RAC a SEAC: PFAS, šestimocný chrom i nové klasifikace látek

RAC a SEAC pokročily v práci ohledně omezení některých látek obsahujících šestimocný chrom, oktokrylenu, v posuzování žádostí o povolení. RAC přijal stanoviska ke klasifikaci a označování (včetně CBD) a k limitům expozice na pracovišti (ECHA 18. 3. 2026).
Výbor pro posuzování rizik (RAC) a Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) na svých březnových zasedáních pokročily v projednávání návrhu na všeobecné omezení PFAS v rámci nařízení REACH. RAC přijal své stanovisko 2. března a SEAC schválil návrh svého stanoviska 10. března.
Oba výbory rovněž pokročily v otázce návrhů na omezení některých látek obsahujících šestimocný chrom a látky oktokrylen (ES 228-250-8, CAS 6197-30-4), což je velmi rozšířený UV filtr používaný především v opalovacích krémech a kosmetice pro ochranu před UV-A a UV-B zářením.
V rámci EU doporučil RAC harmonizovanou klasifikaci kanabidiolu (CBD) jako látky toxické pro reprodukci, která může poškodit plodnost, nenarozené a kojené děti. RAC přijal stanoviska k 11 návrhům harmonizované klasifikace a označení látek používaných ve spotřebitelských výrobcích, v průmyslových aplikacích a v zemědělství. Stanoviska zahrnují klasifikace týkající se reprodukční toxicity, akutní toxicity, nebezpečnosti pro vodní prostředí a účinků na kůži a oči.
RAC přijal stanovisko k vědeckému posouzení limitní hodnoty pro acetonoxim a butanonoxim. Výbor stanovil vztah mezi expozicí a rizikem (ERR), který vyjadřuje zvýšené riziko rakoviny a doporučil limit pro osmihodinový časově vážený průměr (TWA) pro jiné než rakovinové účinky, aby se zabránilo poškození krve a krvetvorného systému a poškození sliznice nosu vnímající pachy.
Výbory RAC a SEAC přijaly pět stanovisek k žádostem o povolení. Kromě toho výbory schválily 11 návrhů stanovisek, které budou zaslány žadatelům k připomínkám; RAC schválil ještě další návrh stanoviska, který SEAC projedná v červnu 2026. Všechny případy se týkají látek obsahujících šestimocný chrom.
