Nová vodárna zajistí Vídni vodu i pro další generace

Na vídeňském Dunajském ostrově vyroste do roku 2030 moderní vodárna, která posílí stabilitu místní vodárenské sítě. Investice za 140 milionů eur je součástí dlouhodobého městského plánu, který má zaručit zásobování pitnou vodou i v době klimatické krize.
Rostoucí počet obyvatel a dopady klimatické změny zvyšují nároky na dodávky pitné vody. Na Dunajském ostrově mezi mosty Nordbrücke a Steinitzsteg proto v dubnu odstartovala výstavba moderní vodárny, která od roku 2030 posílí vídeňskou vodárenskou infrastrukturu. Projekt vychází z městské strategie, která má zajistit udržitelné zásobování rakouské metropole kvalitní vodou i v budoucnu. Celkové investice činí zhruba 140 milionů eur.
„Přijímáme už dnes nezbytná opatření, aby i příští generace měly kdykoli k dispozici tu nejlepší pitnou vodu,“ uvádí vídeňský radní pro klima Jürgen Czernohorszky. Vídeň zároveň rozšiřuje kapacity zásobníku v dolnorakouské obci Neusiedl am Steinfeld, který se po dokončení stane největší uzavřenou nádrží na světě. Podle radního je však stejně důležité zvyšovat i počet dostupných vodních zdrojů – jen tak může město udržet krok s čím dál vyšší spotřebou.
Nové zařízení bude čerpat vodu ze 17 podzemních vrtů v chráněných oblastech Dunajského ostrova a Nußdorfu. Úprava vody bude probíhat ve čtyřech krocích: provzdušnění pro odstranění rozpuštěných nečistot, následná hrubá a jemná filtrace a závěrečná dezinfekce pomocí UV záření. Právě jemný filtr propouští do finální fáze jen vodu ve špičkové kvalitě.
„Díky použitým minerálním látkám ve filtrech funguje úprava podobně jako přirozené čištění vysokohorské pramenité vody,“ vysvětluje Paul Hellmeier, šéf vodárenského magistrátního odboru Wiener Wasser. Vodárna má dodávat až 1 000 litrů pitné vody za sekundu a výrazně posílit odolnost celého systému – zejména při výpadcích zdrojů, údržbě přivaděčů či dlouhých vlnách veder.
Výstavba vodárny začíná vrtáním pilotů na ploše 50 x 90 m, které zajistí stavební jámu. Následovat budou výkopové práce do hloubky až 12 m. Betonová konstrukce by měla být hotová do léta 2029 a celková spotřeba materiálu dosáhne přibližně 12 000 m³ betonu a 1 700 tun oceli. Po dokončení hrubé stavby přijde na řadu instalace technologického a elektrotechnického vybavení. Objekt nakonec doplní zeleň, která ho přirozeně začlení do prostředí Dunajského ostrova.
Na projektu spolupracuje vodárenský odbor s několika univerzitami. Od léta 2027 začne pilotní provoz, v němž budou testovat jednotlivé technologické procesy. Výzkum potrvá i po dokončení stavby na trvalé zkušební lince, což umožní průběžné zavádění nejnovějších technologií.
Komentáře