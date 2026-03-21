EU zpřísňuje ochranu vod. Některé státy varují před vysokými náklady

PřestožeRada EU podpořila přísnější pravidla na ochranu povrchových a podzemních vod,několikstátůupozornilona výraznou finanční a administrativní zátěž. Náklady na monitoring povrchových vod by podle nich mohly vzrůst až o 70 %.
Rada EU v únoru (17. 2. 2026) formálně přijala směrnici, která zavádí přísnější pravidla pro ochranu povrchových a podzemních vod. Kromě toho, že nová legislativa aktualizuje seznam znečišťujících látek, zpřísňuje také pro řadu látek environmentální normy a posiluje monitoring chemického znečištění v celé Unii.
Novélátky
Směrnice o aktualizaci seznamu znečišťujících látek pro povrchové a podzemní vody novelizuje Rámcovou směrnici o vodě (2000/60/ES), Směrnici o podzemních vodách (2006/118/ES) a Směrnici o environmentálních kvalitativních standardech (2008/105/ES). Reaguje tím na nové vědecké důkazy, které poukazují na rizika dalších znečišťujících látek ve vodních útvarech.
Jednou z hlavních změn nové legislativy je aktualizace a rozšíření celounijního seznamu nebezpečných a znečišťujících látek, mimo jiné o léčivé přípravky (např. analgetika), pesticidy, bisfenoly a PFAS, tedy per- a polyfluorované alkylové sloučeniny označované jako „věčné chemikálie“. Dobrovolný monitoring ukázal, že právě PFAS se vyskytují na více než 70 % měřicích míst podzemních vod v Unii a často překračují národní prahové hodnoty. Doplněna proto byla podskupina specifických PFAS.
