Průmysl odmítá povinné zástupce v EPR, část států je chce zachovat

28. 3. 2026

Politická debata o povinném jmenování autorizovaných zástupců v rámci systému EPR pro vybrané odpadní toky se vyostřuje. Zatímco některé členské státy odmítají dočasné pozastavení této povinnosti, evropské průmyslové asociace varují, že rozdílné národní požadavkypovedouvětší roztříštěnosti trhu.

Pozastavení je správným krokem

Evropská koalice EUROPEN, která sdružuje průmyslové svazy napříč odvětvími, zveřejnila 17. března 2026 společné stanovisko reagující na návrh Evropské komise z 10. prosince 2025 (COM(2025) 982 final). Návrh zapadá do snahy evropských zákonodárců zjednodušovat regulace, snižovat administrativní zátěž pro firmy a posilovat konkurenceschopnost Unie. Je součástí tzv. environmentálního omnibusu a týká se dočasného pozastavení povinnosti jmenovat autorizovaného zástupce (Authorised Representative, AR) u dvou klíčových předpisů:

  • nařízení (EU) 2023/1542 o bateriích, čl. 3 odst. 47 písm. d) a čl. 2 odst. 3,
  • nařízení (EU) 2025/40 o obalech, čl. 3 odst. 1 bod 15 písm. c) ad) a čl. 2 odst. 3.

