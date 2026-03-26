Program LIFE - termín vyhlášení výzev pro rok 2026

Výzvy k předkládání návrhů LIFE 2026 budou zveřejněny na portálu Funding & Tenders dne 21. dubna 2026. Výzvy budou následně představeny na informačních dnech EU LIFE, které se budou konat ve dnech 28. až 30. dubna 2026.
Registrovat se můžete od 2. března na https://vo-europe.swoogo.com/eu-life-info-days-2026.
V rámci programu LIFE, který je finančním nástrojem Evropské unie podporujícím aktivity související se zlepšováním životního prostředí a klimatu, je pro oblast zvyšování energetické účinnosti relevantní zejména podprogram Přechod na čistou energii.
Podprogram LIFE Přechod na čistou energii má na období 2021–2027 rozpočet ve výši téměř 1 miliardy EUR a jeho cílem je usnadnit přechod na energeticky účinné, klimaticky neutrální hospodářství založené na obnovitelných zdrojích energie a odolné vůči změně klimatu prostřednictvím financování koordinačních a podpůrných opatření (grantů na jiná opatření) v celé Evropě. Jedná se o opatření s vysokou přidanou hodnotou EU, jejichž cílem je odstranit překážky na trhu, které brání sociálně-ekonomickému přechodu na udržitelnou energii. Tato opatření obvykle zapojují více malých a středních zúčastněných stran a aktérů, včetně místních a regionálních veřejných orgánů, neziskových organizací i spotřebitelů.
Projekty jsou spolufinancovány v rámci podprogramu LIFE Přechod na čistou energii v těchto pěti oblastech intervence:
- vytvoření celostátního, regionálního a místního politického rámce na podporu přechodu na čistou energii;
- urychlení zavádění technologií, digitalizace, nových služeb a obchodních modelů a zlepšení souvisejících odborných dovedností na trhu;
- přilákání soukromých finančních prostředků na udržitelnou energii;
- podpora rozvoje místních a regionálních investičních projektů;
- zapojení občanů do přechodu na čistou energii a posílení jejich postavení.
Více informací o programu LIFE se můžete dozvědět na stránkách https://www.program-life.cz/.
Komentáře