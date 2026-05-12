MPO rozjíždí Alianci pro kritické chemické látky

Dne 1. dubna 2026 proběhlo na Ministerstvu průmyslu a obchodu jednání Pracovní skupiny na vysoké úrovni pro chemický průmysl. Jednání společně uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Svaz chemického průmyslu ČR (SCHP ČR).
Hlavními tématy byla diskuze ohledně rámce CISAF („Clean Industrial Deal State Aid Framework“) v České republice, revize systému EU ETS a kompenzace nepřímých nákladů. Diskutovalo se také fungování „Aliance pro kritické chemické látky“. Podrobně byla diskutována otázka možné implementace nástroje CISAF v podmínkách České republiky. Představena byla dopadová studie tohoto schématu pro ČR spolu s doporučeními pro podniky i státní instituce.
Součástí prezentace bylo rovněž srovnání nákladů na energie v jednotlivých regionech světa. CISAF byl prezentován jako rámec státní podpory v kontextu Dohody o čistém průmyslu (Clean Industrial Deal). Rovněž byly projednány možnosti programu OP TAK – Technologické platformy II se zaměřením na prodloužení podpory technologických platforem.
