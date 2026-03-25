Právě vyšlo: Průmyslová ekologie 1/2026

Letošní rok pokračuje v atmosféře plné nejistoty, kdy geopolitické napětí, energetická krize i rostoucí tlak na průmysl vytvářejí prostředí, ve kterém je hledání udržitelných a funkčních řešení důležitější než kdy dřív. V prvním letošním tištěném vydání Průmyslové ekologie přinášíme rozhovory a články, které ukazují, kde vznikají nové příležitosti a jak se mění klíčová odvětví.
- V rozhovoru Radek Lizec ze Skupiny COMPAG vysvětluje, proč investovali půl miliardy do moderní bioplynové stanice, jaké chyby vidí v současné legislativě a proč je budoucnost komunálních služeb v chytrých technologiích a férovém partnerství měst a soukromého sektoru.… Přicházíme s projekty, které jsou nejen pro konkrétní město, ale i pro celý region, str. 4–7
- Energeticky náročný průmysl v EU se nachází v nejhlubší krizi za poslední dekády. Proto zástupci průmyslu upozorňují na vážnost situace a představují možná řešení… Evropa se vzdaluje vlastnímu pojetí udržitelnosti a žene svůj průmysl ke kolapsu, 8–9.
- Vodárenské společnosti jsou významným odběratelem energií, a proto je nezbytné, aby k energetice přistupovaly systematicky a staly se aktivními účastníky trhu. V opačném případě jsou odkázány na vývoj trhu a nesou veškeré náklady, které z toho plynou… Aktivní energetický management může snížit náklady vodárenských provozů o 10–20 %, str. 10–11
- Evropská legislativa podle Petra Havelky, ředitele České asociace odpadového hospodářství, často míří opačným směrem, než by bylo žádoucí. V rozhovoru vysvětluje, kde má Česko v oblasti odpadového hospodářství největší rezervy, jaké investice bude potřebovat a jak se v současné situaci daří českým odpadovým firmám...Recyklaci se daří tam, kde ji podporují ekonomické motivace, ne ideologie, str. 14–17
- Konference ENVIRO se po roce vrací na Slovensko. I letos sezve zástupce ministerstev, samospráv, odborníky na životní prostředí i provozovatele průmyslových podniků, tentokrát do prostředí Vysokých Tater. O tom, jaký bude letošní ročník a jaká témata či změny účastníky čekají, jsme mluvili s jedním z organizátorů…ENVIRO 2026: Více moderovaných diskuzí, tradiční i nová témata a jubilejní ročník, str. 18–19
- Za ekologickou katastrofou nemusí stát jen lidská nepozornost, chyba nebo neochota brát ohled na životy lidí, zvířat a na stav krajiny. I příroda sama dokáže způsobit „havárie“, jejichž následky bývají mnohem ničivější než ty lidské...Sopka Vesuv: Zdroj úrody i zkázy,str. 20–21
- Průmyslová ekologie má za sebou deset let. Kus velmi zajímavého života, plného neustálého poznávání, psaní, objevování, cestování, úspěchů i neúspěchů, splněných cílů i slepých uliček, příspěvků ke změnám i boje s větrnými mlýny...10 let Průmyslové ekologie, str.26
Časopis je on-line dostupný zde, naši předplatitelé obdrží jeho tištěnou podobu v nejbližších dnech.
