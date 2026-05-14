ČHMÚ zhodnotil počasí, vodu a ovzduší za duben 2026

Duben 2026 na území ČR je hodnocený jako teplotně normální a srážkově silně podnormální měsíc. Průměrná měsíční teplota vzduchu na území ČR (8,1 °C) byla o 0,4 °C nižší než normál 1991–2020. V řadě průměrných dubnových teplot od roku 1961 se duben 2026 řadí jako 24. až 29. nejteplejší.
Vůbec nejvyšší dubnová průměrná teplota (12,7 °C) byla zaznamenána v dubnu 2018 a naopak nejnižší (4,6 °C) v roce 1980. Letošní duben byl druhý nejsušší od roku 1961. Méně srážek na našem území spadlo pouze v dubnu 2007. Průměrný srážkový úhrn na území Čech byl 14 mm (38 % normálu), zatímco na území Moravy a Slezska jen 10 mm (24 % normálu).
Průměrná délka slunečního svitu na území ČR byla tento měsíc 226,2 hodiny, což činí 121 % normálu 1991–2020.
V dubnu se průměrná denní teplota vzduchu na území ČR střídavě pohybovala pod a nad hodnotou normálu. Výrazně teplý byl 5. duben, kdy na 185 stanicích byla maximální denní teplota vzduchu 20 °C a více. Letošní duben byl druhý nejsušší od roku 1961. Méně srážek na našem území spadlo pouze v dubnu 2007. Průměrný srážkový úhrn na území Čech byl 14 mm (38 % normálu), zatímco na území Moravy a Slezska jen 10 mm (24 % normálu). Nejvíce srážek spadlo na severozápadě republiky, zejména v horských oblastech. Nejvíce srážek spadlo ve dnech 19. a 20. dubna. Srážky v dubnu byly dešťové, pouze ojediněle sněhové. Na konci měsíce se již nikde nevyskytovala sněhová pokrývka
Z odtokového hlediska byl duben převážně podprůměrným měsícem téměř ve všech hlavních povodích. Nejvíce vody odteklo Olší (58 % QIV), Odrou (45 % QIV), Dyjí (38 % QIV) a Vltavou (34 % QIV), naopak nejméně Labem (32 % QIV) a Moravou (31 % QIV). Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v dubnu na území ČR celkově silně podnormální. Ve srovnání s předchozím měsícem se vydatnost pramenů celkově zmenšila a stav se zhoršil ze silně podnormálního na mimořádně podnormální. Oproti minulému měsíci se stav hlubokých vrtů dále výrazně zhoršil. Duben 2026 byl z hlediska celé ČR nejen nejhorším dubnem, ale také měsícem s vůbec nejhorším stavem (největší zápornou odchylkou od měsíčního normálu) od počátku hodnocené řady, tedy od roku 1991.
V porovnání s 30letým průměrem 1991–2020 byly v dubnu standardní rozptylové podmínky (Obr. 4.1.1). Nejlepší dubnové rozptylové podmínky byly zaznamenány v roce 1995, naopak nejhorší v roce 1996. Velmi dobré rozptylové podmínky, vyjádřené pomocí ventilačního indexu pro celou ČR, byly zaznamenány ve 12 dnech, v porovnání s desetiletým průměrem se jedná o zlepšení o 0,3 %. Dobré rozptylové podmínky byly zaznamenány ve 13 dnech, mírně nepříznivé ve třech a nepříznivé ve dvou dnech.
