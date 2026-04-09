Využití přebytků energie z fotovoltaiky v mrazírenském provozu

Ukládání energie z fotovoltaiky nemusí probíhat pouze prostřednictvím bateriových úložišť. Přebytek elektřiny lze v některých případech využít přímo v rámci provozu. Příkladem je mrazírna společnosti Solex Agro, která zpracovává ovoce, houby a ořechy. Část vyrobené energie zde slouží k akumulaci chladu ve mrazicích komorách.
Přebytečná elektřina je využívána k intenzivnějšímu chlazení čtyř mrazicích komor. Tento způsob akumulace je řízen automatizovaným systémem, který sleduje teploty jednotlivých komor a upravuje jejich provoz podle aktuální situace. Společnost se energetickou efektivitou zabývá dlouhodobě. Pro zvýšení soběstačnosti nejprve instalovala fotovoltaickou elektrárnu a bateriové úložiště. Při následné modernizaci se ukázalo, že část akumulační kapacity lze zajistit přímo prostřednictvím mrazicích komor.
„V tomto konkrétním provozu se ukázalo, že klasická baterie nebyla nezbytná. Firma měla akumulační potenciál přímo ve svých mrazicích komorách. Původní bateriové úložiště zůstává využitelné jako záložní prvek,“ uvádí Martin Pálek ze společnosti ADS Energy.
Řízení spotřeby a reakce na ceny elektřiny
Automatizace řídí využití energie z fotovoltaiky s ohledem na aktuální ceny elektřiny a optimalizuje provoz mrazírny v reálném čase. V období nízkých spotových cen dochází k intenzivnějšímu podchlazování, čímž se energie ukládá do chlazeného zboží i bateriového úložiště. Při vyšších cenách je využívána již akumulovaná energie.
Systém zároveň sleduje patnáctiminutová maxima odběru elektřiny a omezuje riziko překročení rezervovaného příkonu. Tím přispívá k řízení nákladů na provoz. Podle Martina Pálka je provoz připravován i na změny v účtování distribučních poplatků, které mají vstoupit v platnost od roku 2027.
Bateriová úložiště v konkrétním provozu
Případ Solex Agro ukazuje, že vhodnost bateriového úložiště závisí na konkrétním typu provozu. Vedle technologií pro ukládání energie lze v některých případech využít i stávající technologické procesy. Zájem o bateriová úložiště v Evropě roste. Podle údajů SolarPower Europe bylo v roce 2025 v EU instalováno 27,1 GWh nových bateriových úložišť, což představuje dosud nejvyšší roční přírůstek. „Firmy by měly před investicemi do energetických technologií vycházet z analýzy vlastního provozu a jeho potřeb,“ uvádí Pavel Lískovec ze společnosti Loxone.
