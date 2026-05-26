Energetici kontrolují klíčové technologie čtvrtého dukovanského bloku

Technici se v Dukovanech při plánované odstávce zaměřují mimo jiné na tlakovou nádobu reaktoru, hlavní cirkulační čerpadla, armatury a vybrané díly turbíny. Reaktor čtvrtého bloku je aktuálně bez paliva. Uvnitř pracuje modulární kontrolní systém, který ověřuje stav masivní tlakové nádoby reaktoru.
„Odstávky už zdaleka nejsou jen o výměně paliva. Klíčové jsou práce související s dlouhodobým provozem našich jaderných bloků. Například reaktorové nádoby patří mezi komponenty, s jejichž výměnou nepočítáme, proto musíme mít naprostou jistotu o jejich stavu,“ říká člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Skupiny ČEZ Bohdan Zronek.
Na jednom z parogenerátorů elektrárny experti kontrolují více než 50 kilometrů teplosměnných trubek metodou vířivých proudů.„Věnujeme se i hlavním cirkulačním čerpadlům a uzavíracím armaturám. Na jednom zařízení jsme servis dokončili, další jsme po údržbě vrátili do provozu a na dalším pokračují revize,“ dodává ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín. Aktuální odstávka zahrnuje přibližně 18.000 pracovních příkazů, skončit by v závislosti na výsledcích kontrol měla v polovině června.
Při každé odstávce specialisté mění přibližně pětinu palivových kazet, tentokrát je to 78 z 349. Jaderné elektrárny Skupiny ČEZ v uplynulých letech postupně přešly na prodloužené palivové kampaně. V Dukovanech je od roku 2024 standardem šestnáctiměsíční palivová kampaň, kdy provoz bloků mezi odstávkami trvá čtrnáct měsíců a následuje více než měsíční odstávka. Přechod na delší, konkrétně osmnáctiměsíční palivovou kampaň, letos dokončí i Temelín. V jeho případě to znamená šestnáct měsíců provozu a přibližně dva měsíce odstávky. Druhý blok temelínské elektrárny v tomto režimu už pracuje, první blok do konečné fáze delší palivové kampaně přejde na podzim letošního roku. Cílem těchto změn je zvýšení celkové výroby elektřiny, efektivnější využití jaderného paliva a nižší zatížení technologie díky stabilitě provozních parametrů.
