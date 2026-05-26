Češi odevzdávají k recyklaci stále více e-cigaret, miliony jich ale dál končí v popelnicích. Hrozí požáry i ztráta cenných surovin

E-cigareta do koše nepatří. Přesto podle dostupných odhadů končí ve směsném odpadu každý rok miliony nikotinových vaporizérů. U příležitosti Světového dne bez tabáku, který připadá na 31. května, upozorňuje společnost REMA Systém na ekologický dopad rozmachu elektronických cigaret. Kromě často zmiňovaných zdravotních rizik totiž představují také problém pro odpadové hospodářství.
Obsahují lithiové baterie, čipy, senzory, topné spirály, ale i plasty nebo zbytky náplní. Řeč je o elektronických cigaretách – ačkoli je lidé často považují za běžný odpad, ve skutečnosti jde o drobná elektrozařízení. Pokud skončí v komunálním odpadu, hrozí při manipulaci ve svozových vozech, na třídících linkách nebo na skládkách poškození baterie a následné zahoření.
„Elektronické cigarety jsou drobná zařízení, ve skutečnosti ale mohou představovat velký problém. S každým kusem, který skončí mimo systém zpětného odběru, ztrácíme cenné suroviny a zároveň se zvyšuje riziko požáru,“ upozorňuje David Chytil, obchodní manažer společnosti REMA Systém. V prostředí hořlavého komunálního odpadu se pak oheň může rychle šířit, ohrožovat pracovníky a způsobovat až milionové škody.
Počet odevzdaných e-cigaret roste, ale stále to nestačí
Problém potvrzují i data ze zahraničí. Například ve Velké Británii se počet požárů v odpadovém hospodářství způsobených bateriemi, nejen z elektronických cigaret, zvýšil mezi lety 2022 a 2024 o 71 procent. Mezi problematické výrobky patří právě i jednorázové e-cigarety, které lidé vyhazují do běžných popelnic. Podobné riziko přitom hrozí i v Česku – podle Ministerstva životního prostředí se tu ročně spotřebují desítky milionů elektronických cigaret, které v součtu obsahují stovky tun baterií. Recykluje se ale jen malá část z nich.
„Počet správně odevzdaných e-cigaret každý rok roste zhruba o polovinu. Jde o pozitivní trend, který ukazuje, že si lidé začínají uvědomovat, že tato zařízení jsou elektroodpad. Stále to však nestačí,“ myslí si David Chytil. Podle něj je nezbytné, aby si uživatelé vytvořili jednoduchý návyk – vysloužilou e-cigaretu nevyhazovat do koše, ale vracet ji do systému zpětného odběru. Problém je navíc komplexnější – podle dat společnosti REMA Systém připadají na každého obyvatele ročně až tři kila drobných elektrozařízení, která místo v systému zpětného odběru končí ve směsném odpadu.
Kam s vysloužilou e-cigaretou?
Použité elektronické cigarety mohou lidé odevzdávat v prodejnách zapojených do systému zpětného odběru, odkládat je do speciálních nádob na drobný elektroodpad nebo je odnést do sběrného dvora. Do sběru elektroodpadu se navíc stále častěji zapojují také trafiky a menší obchody, kde si lidé e-cigarety běžně kupují. Omezit tento druh elektroodpadu by mohla také nová evropská legislativa. Od února příštího roku budou muset výrobci konstruovat elektronické cigarety tak, aby jejich baterii dokázal vyjmout a vyměnit i běžný uživatel bez speciálního nářadí. To by mohlo znamenat odklon od uzavřených jednorázových systémů směrem k zařízením s delší životností a lepší recyklovatelností.
„Legislativa může pomoci, sama o sobě ale problém nevyřeší. Klíčové stále zůstává chování spotřebitelů a dostupnost sběrných míst. Každá správně odevzdaná e-cigareta totiž snižuje riziko požáru a zároveň pomáhá cirkulární ekonomice, jelikož umožňuje znovu využít materiály, které by jinak skončily bez užitku v odpadu,“ uzavírá David Chytil, obchodní manažer společnosti REMA Systém.
Komentáře