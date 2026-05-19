1/2026

V Hranicích u Aše odstartoval trvalý provoz první směšovací stanice zemního plynu a vodíku

19. 5. 2026| zdroj: HUTIRA0

Foto_A3_1 (1)

V květnu letošního roku byl v Hranicích u Aše spuštěn provoz první směšovací stanice zemního plynu a vodíku v České republice. Směs zemního plynu a zeleného vodíku, vyráběného elektrolýzou z obnovitelných zdrojů energie, již proudí distribuční plynárenskou soustavou společnosti GasNet.

Společnost HUTIRA se na realizaci projektu významně podílela – pro společnost GasNet navrhla a dodala technologii směšovací stanice zemního plynu a vodíku. Zařízení disponuje maximální kapacitou 1 100 Nm³/h zemního plynu a 600 Nm³/h vodíku.

Tímto okamžikem se vepisuje do historie českého plynárenství další významný milník, který startuje novou budoucnost oboru v podobě ozeleněného zemního plynu. Jsem hrdý na kolegy z firmy, kteří dokázali pod vedením technického ředitele a hlavního inženýra projektu Roberta Sobočíka technologii navrhnout, sestrojit a zdárně uvést do provozu. Jsem velmi poctěn, že jsem u tohoto silného okamžiku mohl být,“ řekl majitel společnosti HUTIRA Ivo Hutira.

Dodané měřicí a směšovací zařízení má pracovat v souladu s navrženými parametry – bezpečně a spolehlivě nejen během provozních testů, ale také v rámci následného trvalého provozu. Projekt tak představuje další krok směrem k rozvoji ekologičtějších forem plynárenství v České republice.

Foto_Aš_2

Směšovací stanice je napojena na distribuční plynárenskou soustavu a zajišťuje mísení vysokotlakého proudu zemního plynu s proudem vodíku. Výsledná směs je dále vedena vysokotlakým plynovodem do regulační stanice, která zásobuje oddělenou část distribuční sítě. Celé technologické řešení je instalováno v kontejnerovém provedení, které bylo zvoleno i pro technologii obchodního a kontrolního měření včetně řídicího systému a elektroinstalace.

Vodík je v energetice dlouhodobě vnímán jako perspektivní palivo, zejména díky možnosti jeho výroby z obnovitelných zdrojů a nulovým emisím oxidu uhličitého při spalování. Díky svým vlastnostem je vhodný jako příměs do zemního plynu. V rámci projektu v Hranicích u Aše je aktuálně do zemního plynu přimícháváno 10 % vodíku.

O mísení vodíku a zemního plynu se hovoří již delší dobu, z našeho pohledu je to přitom jeden z budoucích trendů.Je třeba vyzdvihnout odvahu a vizi vedení společnosti GasNet, stejně jako vůli a odhodlání v úspěšnou realizaci tohoto ojedinělého projektu – výrobny vodíku, vedení společnosti Farma Trojmezí a.s. v neposlední řadě pak, spolupráci v projektu, vedení města Hranice,“ uzavřel Ivo Hutira.

Foto_Aš_4

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO
ORGREZ