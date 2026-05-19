V Hranicích u Aše odstartoval trvalý provoz první směšovací stanice zemního plynu a vodíku

V květnu letošního roku byl v Hranicích u Aše spuštěn provoz první směšovací stanice zemního plynu a vodíku v České republice. Směs zemního plynu a zeleného vodíku, vyráběného elektrolýzou z obnovitelných zdrojů energie, již proudí distribuční plynárenskou soustavou společnosti GasNet.
Společnost HUTIRA se na realizaci projektu významně podílela – pro společnost GasNet navrhla a dodala technologii směšovací stanice zemního plynu a vodíku. Zařízení disponuje maximální kapacitou 1 100 Nm³/h zemního plynu a 600 Nm³/h vodíku.
„Tímto okamžikem se vepisuje do historie českého plynárenství další významný milník, který startuje novou budoucnost oboru v podobě ozeleněného zemního plynu. Jsem hrdý na kolegy z firmy, kteří dokázali pod vedením technického ředitele a hlavního inženýra projektu Roberta Sobočíka technologii navrhnout, sestrojit a zdárně uvést do provozu. Jsem velmi poctěn, že jsem u tohoto silného okamžiku mohl být,“ řekl majitel společnosti HUTIRA Ivo Hutira.
Dodané měřicí a směšovací zařízení má pracovat v souladu s navrženými parametry – bezpečně a spolehlivě nejen během provozních testů, ale také v rámci následného trvalého provozu. Projekt tak představuje další krok směrem k rozvoji ekologičtějších forem plynárenství v České republice.
Směšovací stanice je napojena na distribuční plynárenskou soustavu a zajišťuje mísení vysokotlakého proudu zemního plynu s proudem vodíku. Výsledná směs je dále vedena vysokotlakým plynovodem do regulační stanice, která zásobuje oddělenou část distribuční sítě. Celé technologické řešení je instalováno v kontejnerovém provedení, které bylo zvoleno i pro technologii obchodního a kontrolního měření včetně řídicího systému a elektroinstalace.
Vodík je v energetice dlouhodobě vnímán jako perspektivní palivo, zejména díky možnosti jeho výroby z obnovitelných zdrojů a nulovým emisím oxidu uhličitého při spalování. Díky svým vlastnostem je vhodný jako příměs do zemního plynu. V rámci projektu v Hranicích u Aše je aktuálně do zemního plynu přimícháváno 10 % vodíku.
„O mísení vodíku a zemního plynu se hovoří již delší dobu, z našeho pohledu je to přitom jeden z budoucích trendů.Je třeba vyzdvihnout odvahu a vizi vedení společnosti GasNet, stejně jako vůli a odhodlání v úspěšnou realizaci tohoto ojedinělého projektu – výrobny vodíku, vedení společnosti Farma Trojmezí a.s. v neposlední řadě pak, spolupráci v projektu, vedení města Hranice,“ uzavřel Ivo Hutira.
