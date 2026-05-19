Komora OZE kritizuje změny Nové zelené úsporám. Navrhuje zachovat volbu mezi úvěrem a přímou podporou

Komora obnovitelných zdrojů energie zaslala Ministerstvu životního prostředí a vládnímu zmocněnci pro klima dopis k připravovaným změnám programu Nová zelená úsporám. V dopise upozorňuje na možné dopady nového nastavení podpory pro domácnosti a navrhuje zachovat možnost volby mezi zvýhodněným úvěrem a postupně vyplácenou podporou.
Cílem návrhu je zachovat dostupnost programu pro domácnosti, efektivní využití veřejných prostředků a důvěru veřejnosti v podporu energetických úspor. Podle Komory OZE by model založený primárně na bezúročných úvěrech nemusel v praxi fungovat dostatečně efektivně. Organizace upozorňuje, že domácnosti dlouhodobě nejeví výrazný zájem o financování menších energetických opatření výhradně prostřednictvím úvěrů. Důvodem je podle ní nejen omezená úvěrovatelnost části domácností, ale také neochota financovat investice plně z cizích zdrojů.
Komora zároveň varuje, že navrhované nastavení může vést k poklesu realizací například u fotovoltaik nebo tepelných čerpadel. Upozorňuje také na možné reputační riziko programu. Pokud by stát hradil úroky bankám, aniž by domácnosti získaly přímou podporu, mohl by být podle Komory celý systém veřejností vnímán jako přesun veřejných prostředků do finančního sektoru.
Komora navrhuje možnost volby
Řešením by podle Komory OZE měla být možnost výběru mezi dvěma variantami podpory – bezúročným úvěrem nebo postupně vypláceným bonusem při využití vlastních prostředků. Takový model by podle organizace lépe odpovídal reálnému chování domácností a mohl by mít vyšší motivační efekt než čistě úvěrový systém.
Navrhovaný bonus by byl vyplácen zpětně za uplynulý rok a jeho výše by odpovídala části prostředků, které by stát jinak vynaložil na úhradu úroků bankám. Komora argumentuje tím, že by stát mohl část veřejných prostředků ušetřit a zároveň zachovat motivaci domácností investovat do obnovitelných zdrojů energie.
Úvěrový model podle Komory není vždy nejvýhodnější
Komora OZE v dopise upozorňuje také na nákladovou efektivitu navrhovaného systému. U úvěru ve výši 500 tisíc korun se splatností deset let mohou podle jejích propočtů náklady na úroky hrazené státem přesáhnout 160 tisíc korun při uvažované úrokové sazbě šest procent. Alternativní přímá podpora domácnostem by přitom podle Komory mohla být nižší a současně motivačně účinnější.
Zároveň organizace zdůrazňuje, že její návrh se týká především podpory instalací obnovitelných zdrojů energie, jako jsou fotovoltaiky nebo tepelná čerpadla. U rozsáhlejších renovací zaměřených na energetické úspory budov podle ní úvěrové financování nadále smysl dává, protože jde o výrazně vyšší investice. Podle Komory OZE by zachování možnosti volby mezi dvěma formami podpory mohlo přispět k vyššímu počtu realizací, efektivnějšímu využití veřejných prostředků i posílení důvěry veřejnosti v program Nová zelená úsporám.
