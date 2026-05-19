Česká informační agentura životního prostředí zve na konferenci Životní prostředí – prostředí pro život 2026

Česká informační agentura životního prostředí vás srdečně zve na 7. ročník Konference Životní prostředí – prostředí pro život, která se uskuteční ve dnech 19. a 20. listopadu 2026 v Ballingově sálu Národní technické knihovny v Praze.
Konference poskytne prostor pro setkání odborné i laické veřejnosti, kterou spojuje zájem o životní prostředí ve všech jeho složkách, a umožní tak širší diskusi o otázkách souvisejících s aktuálními výzvami životního prostředí v národním i globálním kontextu.
K účasti a prezentaci na konferenci jsou zvány primárně výzkumné týmy, které se podílejí na řešení projektů Programu Prostředí pro život, jehož poskytovatelem a realizátorem je Technologická agentura ČR. V případě, že nebude kapacita příspěvků z tohoto programu naplněna, rádi uvítáme mezi přednášejícími i zástupce projektových týmů z jiných programů, jejichž zaměření je v souladu s prioritami tohoto programu i konference.
