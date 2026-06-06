Alpské prameny zásobují Vídeň vodou i zelenou elektřinou

Na cestě ke klimatické neutralitě hraje v rakouské metropoli významnou roli i alpská voda. Vídeň proto v červnu doplňuje svou síť vodních elektráren o nové zařízení ve vodojemu Hungerberg. To vyrobí zelenou elektřinu pro 700 domácností a zároveň může pomoci se zásobováním města pitnou vodou. Celá soustava dnes generuje energii odpovídající spotřebě města s 50 tisíci lidmi.
Alpská pramenitá voda neslouží v rakouské metropoli jen jako zdroj pitné vody, ale i čisté energie. Vodárenský odbor vídeňského magistrátu Wiener Wasser díky ní vyrábí zelenou elektřinu v síti vodních elektráren, kterou s příchodem června rozšiřuje o sedmnácté zařízení. To vzniklo ve vodojemu Hungerberg ve vídeňském obvodu Döbling a podle radnice dokáže pokrýt přibližně 700 domácností.
„Pramenitá voda přitéká z Alp do našeho města samospádem. Překonává přitom výškové rozdíly, které využíváme k výrobě ekologické elektřiny,“ vysvětluje radní pro klima Jürgen Czernohorszky. Projekt vychází z dlouhodobé vodárenské strategie města, která se zaměřuje na udržitelné zásobování kvalitní vodou i ochranu klimatu. Zároveň dokládá, že k dosažení klimatické neutrality Vídně do roku 2040 mohou přispět nejen nové technologie, ale také efektivní využití stávající infrastruktury.
Vodní elektrárny, které provozuje vídeňský vodárenský odbor, se nacházejí podél obou vysokohorských přivaděčů a na území Vídně. Dohromady dnes vyrábějí tolik elektřiny, že by vystačila pro město s přibližně 50 tisíci obyvateli. Radnice přitom plánuje výstavbu dalších podobných zařízení. Novou elektrárnu v Döblingu tvoří čtyři čerpadla, která fungují jako turbíny a vyrobenou elektřinu dodávají do veřejné sítě. Zařízení však může podle potřeby sloužit také jako čerpací stanice a zabezpečit nepřerušené dodávky pitné vody – například během údržby či oprav přivaděčů.
Vídeň se však při výrobě ekologické elektřiny nespoléhá pouze na vodní energii, ale také na slunce. Na střechách vodojemů systematicky buduje také fotovoltaické elektrárny a jejich počet dál roste. „Výroba ekologické elektřiny má v rámci Wiener Wasser dlouhou tradici. Neusínáme ale na vavřínech a svůj podíl na výrobě čisté energie postupně zvyšujeme,“ uvádí šéf vodárenského odboru Paul Hellmeier.
Významným milníkem byl rok 2020, kdy na vodojemu Unterlaa vznikla tehdy největší solární elektrárna ve Vídni. V roce 2025 přibyly ve spolupráci s energetickou společností Wien Energie další instalace v dolnorakouském Moosbrunnu a na vodojemu Buchberg v obvodu Penzing. Do konce letošního roku uvede město do provozu další fotovoltaickou elektrárnu na vodojemu Schafberg v obvodu Hernals.
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