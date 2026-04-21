Dodávka kotlů na pevná paliva na trh v České republice v roce 2025

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) předkládá dílčí zprávu o prodeji kotlů na pevná paliva do 50 kW v České republice za rok 2025, která je založena na vlastních šetřeních MPO, statistikách Asociace podniků topenářské techniky (APTT), celních statistikách a datech z dotačních programů.
V roce 2025 bylo na tuzemský trh dodáno 22,5 tis. ks kotlů na pevná paliva do 50 kW. Oproti roku 2024 jde o 34% pokles. Největší podíl na celkové počtu mají kotle zplyňovací (což je dáno požadavky na ekodesign výrobků) - v roce 2025 zaujímaly 49 % (11,2 tis. ks). Dále shodně 25% podíl mají kotle odhořívací (5,5 tis. ks) a automatické (5,6 tis. ks). Zbylé 1 % (necelých 300 ks) tvoří kotle prohořívací. Podíl instalací kotlů na pevná paliva na nově dokončených bytech v rodinných a bytových domech na celkovém počtu zkolaudovaných bytů činil v roce 2024 6 %.
