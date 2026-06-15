Jaké byly minimální teploty v květnu 2026 na horách i v nižších polohách

V květnu 2026 byla nejnižší minimální teplota naměřena na stanici Kvilda-Perla, a to −9,5 °C. Nejnižší minimální teplota v nižších polohách byla naměřena na stanici Velké Chvojno, a to −3,1 °C. Nejteplejší noc měla minimální teplotu 19,7 °C, a to 27. 5. na stanici Ondřejov.
Celkový přehled
Podle údajů z cca 301 stanic, ze kterých byly 10. června v databázi ČHMÚ dostupné údaje za celý květen, byla v květnu 2026 naměřena nejnižší teplota na stanici Kvilda-Perla, a to −9,5 °C, na stanici Horská Kvilda, u Hamerského potoka −8,8 °C, na stanici Pohoří na Šumavě −8,6 °C a na stanici Horská Kvilda −8,3 °C.
Nejvyšší měsíční minimum bylo naměřeno na stanici Praha-Klementinum, a to +5,4 °C, na stanici Javorník 4,8 °C, na stanici Praha, Vinohrady – Flora 4,4 °C a na stanici Paseka [OL] 4,3 °C. Nejvyšší celodenní minimum bylo naměřeno na stanici na stanici Pardubice, letiště, a to 18,4 °C, na stanici Praha-Klementinum 18,3 °C, na stanici Ondřejov 17,7 °C a na stanici Praha-Karlov 17,5 °C.
Nejvyšší noční minimum byla naměřeno na stanici na stanici Ondřejov, a to 19,7 °C, na stanici Javorník 19,1 °C, na stanici Pardubice, letiště 18,4 °C a na stanici Praha-Klementinum 18,3 °C. Nejnižší hodnota nejvyššího celodenního minima byla naměřena na stanici Pohoří na Šumavě, a to 5,1 °C, na stanici Březník 6,3 °C, na stanici Orlické Záhoří 2 6,4 °C a a na stanici Rokytská slať 6,8 °C.
Nejvíc mrazových dnů, a to 25, bylo naměřeno na stanici Březník. Na stanici Kvilda-Perla bylo 24 mrazových dnů a na stanici Rokytská slať 23 mrazových dnů. Na 131 stanicích z celkových 301 byl zjištěn aspoň jeden mrazový den.
Na největším počtu stanic, a to na 95, byl mrazový den zjištěn dne 1. května. Dne 17. května to bylo na 55 stanicích a 13. května na 49 stanicích. Na nejmenším počtu stanic, a to na žádné, byl mrazový den 6., 21., 25. a 27. května, dne 7. a 31. května byl na 1 stanici.
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