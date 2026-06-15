PPWR rozděluje evropský průmysl

Evropské nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR) vyvolává stále intenzivnější debatu napříč evropským průmyslem. Zatímco část firem, obchodních komor a profesních asociací požaduje odklad některých povinností a úpravu vybraných ustanovení, jiná skupina významných evropských subjektů varuje před zpochybňováním již schválených pravidel
Obě strany podporují rozvoj oběhového hospodářství, liší se však v pohledu na to, jakým způsobem a v jakém tempu by měla nová legislativa vstoupit do praxe.
První hlasité výhrady zazněly již v dubnu
Debata kolem implementace PPWR nezačala až v posledních týdnech. Na konci dubna zveřejnila skupina přibližně 150 evropských společností otevřený dopis adresovaný evropským institucím, ve kterém upozornila na řadu problémů spojených s implementací nařízení. Signatáři poukazovali zejména na nejasnosti v oblasti PFAS, recyklovaného obsahu plastů, požadavků na opakovaně použitelné obaly, povinností pro sektor HORECA nebo některých zákazů jednorázových plastových obalů plánovaných od roku 2030.
Firmy současně upozornily na nedostatek času pro přípravu, chybějící metodiky a riziko rozdílného výkladu pravidel v jednotlivých členských státech. Dubnový dopis vyvolal kritickou reakci části environmentálních organizací. Nejvýrazněji vystoupila organizace Zero Waste Europe (ZWE), která varovala před oslabováním regulatorní jistoty a zpochybňováním již schválené legislativy.
Česká iniciativa získává evropskou podporu
V květnu následovala další iniciativa, tentokrát vedená českými podnikatelskými organizacemi. Hospodářská komora ČR, Potravinářská komora ČR, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Česká asociace odpadového hospodářství a další iniciovaly celoevropskou výzvu požadující odklad klíčových povinností PPWR o 24 měsíců. Výzva je otevřena dalším firmám, profesním svazům, obchodním komorám i samosprávám napříč Evropskou unií. Podle organizátorů měla začátkem června již více než 530 signatářů a další podpisy průběžně přibývají.
Česká iniciativa navazuje na některé argumenty obsažené již v dubnovém dopise, zároveň však rozšiřuje okruh témat, která podle signatářů vyžadují pozornost evropských institucí. Vedle právní nejistoty a nedokončené sekundární legislativy upozorňuje také na ekonomické a sociální dopady implementace, administrativní zátěž, dopady na konkurenceschopnost evropského průmyslu, fungování zálohových systémů nebo zdravotní otázky související s používáním recyklovaných plastů v obalech určených pro styk s potravinami.
Podle autorů výzvy odkazuje PPWR na přibližně 30 budoucích prováděcích a delegovaných aktů, jejichž konečná podoba zatím není známa. Firmy tak podle nich stále postrádají jednoznačné metodiky a technické specifikace pro řadu povinností, což komplikuje investiční rozhodování i přípravu na nové požadavky.
Dva konkrétní požadavky
Jádrem české iniciativy jsou dva konkrétní požadavky. Prvním je odložení účinnosti povinností, které mají začít platit 12. srpna 2026, a to nejméně o 24 měsíců. Druhým je cílená revize vybraných ustanovení PPWR s cílem zajistit jejich praktickou proveditelnost, vymahatelnost a soulad s původními cíli nařízení. Příloha výzvy uvádí konkrétní oblasti, které podle signatářů vyvolávají největší technické a právní otázky.
Proti odkladu se postavila část evropského průmyslu
Další významný moment přišel 3. června 2026. Skupina více než 140 významných evropských asociací, organizací působících v oblasti oběhového hospodářství a průmyslových společností zveřejnila společný dopis adresovaný vedení Evropské unie. Mezi signatáři jsou například Plastics Recyclers Europe, FEAD, Mondi, TOMRA, Veolia, SUEZ, ALPLA nebo EREMA. Autoři dopisu odmítají odklady či znovuotevírání PPWR a vyzývají evropské instituce k zachování současného harmonogramu. Podle nich představuje PPWR klíčový rámec pro rozvoj evropského oběhového hospodářství a dlouho očekávanou harmonizaci pravidel pro obaly napříč Evropskou unií.
Signatáři upozorňují, že stabilní a předvídatelné regulatorní prostředí je zásadní podmínkou pro investice do recyklace, třídicích technologií a rozvoje cirkulárních obchodních modelů. Jakékoliv odklady nebo zpochybňování již schválené legislativy by podle nich mohly oslabit důvěru investorů a zpomalit další rozvoj recyklačních kapacit v Evropě.
Ve svém dopise připomínají, že PPWR vzniklo v rámci standardního legislativního procesu Evropské unie za účasti průmyslu, odborné veřejnosti i dalších zainteresovaných stran. Otevřené technické otázky by proto podle nich měly být řešeny prostřednictvím sekundární legislativy, nikoliv změnou samotného nařízení.
Dvě odlišné cesty
Současná debata ukazuje, že spor se nevede o samotnou potřebu rozvíjet oběhové hospodářství nebo podporovat recyklaci. Rozdílné názory panují především na to, zda je současná podoba implementace PPWR dostatečně připravená a zda nové povinnosti mohou být v plánovaných termínech reálně splněny. Na jedné straně stojí více než pět stovek evropských subjektů požadujících odklad a úpravu některých ustanovení. Na straně druhé významné evropské asociace a společnosti, které varují před oslabováním regulatorní jistoty a možným zpomalením investic do oběhového hospodářství.
Času přitom nezbývá mnoho. Některé povinnosti PPWR mají začít platit již 12. srpna 2026 a o tom, zda převáží argumenty pro odklad, nebo pro zachování současného harmonogramu, budou evropské instituce rozhodovat v nejbližších týdnech. Jisté však je, že PPWR se již nyní stalo jedním z nejdiskutovanějších evropských regulatorních témat roku 2026.
Komentáře