Dekarbonizace nezačíná na střeše, ale u elektroměru. Kdo řídí spotřebu?

Dekarbonizace se dnes prezentuje jako technologický závod. Instalují se fotovoltaiky, pořizují baterie, podporuje se sdílení. Většina pozornosti míří na výrobu a akumulaci. Méně už na otázku: kdo rozhoduje o tom, kdy energii skutečně spotřebováváme?
Neviditelné slepé místo energetiky
„V energetice máme jedno slepé místo, které se dlouho přehlíží,“ říká Jaromír Klaban, ředitel společnosti Teco a.s. „Odpovědnost za odchylku existuje, ale není propojená s možností ji skutečně řídit v odběrném místě.“
Energetika se mění rychleji, než jsme byli zvyklí. Spotové ceny se z okrajového tématu staly každodenní realitou a jejich výkyvy výrazně narostly. Mění se i logika řízení.
Obchodník může svou pozici upravovat až krátce před začátkem následující čtvrthodiny. Výsledek se ale ukáže až po jejím skončení. Elektroměr spotřebu přesně změří, ale data přicházejí se zpožděním. Přehled o dění v právě běžící čtvrthodině je tak omezený, zejména na úrovni jednotlivých odběrných míst.
Nebo vy ve firmě víte, co přesně se děje s vaší spotřebou ve vztahu k síti právě teď?
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře