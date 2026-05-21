Letošní EKOFILM jde po stopách vodoběhu

Když voda zmizí z krajiny, nepřestane téct z kohoutku hned. Potichu se vytrácí z polí, z lesa i z města. Letošní 52. ročník mezinárodního filmového festivalu EKOFILM (1.–4. října 2026) obrací pozornost ke koloběhu vody neboli „vodoběhu”. Festival se zaměří na to, odkud se voda bere, jak přírodou protéká a co nám hrozí, když její přirozený cyklus narušíme. Zároveň otevíráme veřejnou grafickou soutěž o vizuální koncept letošního festivalu.
„Voda není pouze zdroj našeho života. Je to proces, který drží vše, co známe, pohromadě. Je to základní stavební jednotka našeho světa. Spotřeba vody neustále roste a každý by měl přemýšlet nejen o tom, jak s ní šetřit, ale také o tom, jak ji chránit a jak ji vracet v dostatečné kvalitě zpět do oběhu. Letošní EKOFILM se proto zaměřuje na vodní koloběh v celém svém detailu. Jako jeden z nejstarších mezinárodních filmových festivalů s environmentální tematikou na světě dlouhodobě otevírá témata na pomezí přírody a života člověka a přibližuje je srozumitelně široké veřejnosti,” říká jeden z letošních ambasadorů EKOFILMu Martin Pták, ředitel odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí.
Tématu vodoběhu se bude věnovat filmový program z celého světa i odborné diskuse. Od sucha a přívalových dešťů přes obnovu krajiny, městské mikroklima až po otázku pitné vody a její recyklace. Brno a jižní Morava je pro toto téma živou laboratoří změn, které už dnes probíhají.
Hledáme zajímavé snímky o vodoběhu z celého světa
Tvůrci mohou své snímky do mezinárodní soutěže EKOFILMu přihlašovat do 15. 6. 2026. Komise každoročně vybírá 25 nejzajímavějších filmů s environmentální tematikou napříč žánry, od dokumentů přes hrané a animované snímky až po experimentální tvorbu. O finálním složení rozhodne do konce července.
Soutěž je rozdělena podle stopáže na celovečerní, středometrážní a krátké filmy. Zatímco celovečerní snímky přinášejí komplexní pohled na globální témata, kratší formáty často zachycují konkrétní problémy i inovativní řešení s důrazem na aktuálnost a autenticitu. Festival zároveň dává prostor i mladým tvůrcům, pro které je krátká forma vstupní branou do světa filmové tvorby.
„Zájem filmařů o EKOFILM dlouhodobě roste. Loni jsme zaznamenali rekordní počet přihlášených snímků z celého světa. Každý rok nás překvapí, jak silně dokážou filmaři zachytit proměny světa kolem nás. Věříme, že téma vodoběhu přinese nejen vizuálně podmanivé snímky, ale i hluboké a osobní příběhy, které pomohou divákům pochopit, co všechno se skrývá za obyčejnou sklenicí vody,“ vysvětluje Kristýna Genttnerová, hlavní dramaturgyně festivalu.
Otevřená soutěž o vizuální identitu – přihlaste své návrhy do 10. června
Součástí 52. ročníku EKOFILMu je otevřená soutěž o vizuální identitu festivalu, která hledá nový grafický přístup na téma vodoběhu. Úkolem je vytvořit vizuál, který dokáže jednoduše a silně zachytit vodu jako neustálý pohyb a proměnu. Ne jako statický motiv, ale jako děj, který propojuje krajinu, města i každodenní život.
Do soutěže se může zapojit široká veřejnost. Návrhy je možné přihlašovat do 10. 6. 2026. O finálním výběru rozhodne odborná porota, která z přihlášených prací vybere vítězný vizuální koncept pro 52. ročník festivalu. „Chceme vizuál, který v lidech na první pohled spustí emoci, zvědavost, možná i malou otázku. A chceme do toho opět zapojit veřejnost a začínající tvůrce. EKOFILM dává příležitosti mladým lidem. Každý má šanci otisknout svou tvorbu do letošního ročníku. Využijeme také podepsaného memoranda s brněnskými univerzitami a nabídneme soutěž studentům,“ popisuje kreativní ředitel organizační agentury Key Promotion Karel Hrivňák.
EKOFILM se rozlévá městem: od projekcí po živé debaty o vodě
EKOFILM letos znovu rozšiřuje svůj dosah mimo kinosály a přináší téma vodoběhu přímo do ulic a každodenního života. Vedle filmových projekcí nabídne i pestrý doprovodný program, od venkovních projekcí a odborných diskusí přes program pro školy až po rodinný den v Zoo Brno. Festival vyvrcholí slavnostním vyhlášením a projekcemi oceněných snímků, do programu se zapojí také osobnosti včetně britského producenta Alexe Tatea či režiséra Jana E. Svatoše.
Hlavním centrem festivalu zůstává Cinema City Velký Špalíček, program se ale rozprostře i na Mendelovu univerzitu, do Zoo Brno a dalších míst po Brně. Část programu zamíří také do Prahy, kde festival otevře předfestivalové setkání s odborníky. Pořadatelem EKOFILMu je Ministerstvo životního prostředí. Festival se koná i za finanční podpory Statutárního města Brna.
