Na podporu energetických úspor ve veřejných budovách míří z OPŽP další 1,7 miliardy korun

V nově vyhlášených výzvách z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 připravilo Ministerstvo životního prostředí 1,7 miliardy korun na projekty energeticky úsporných renovací a instalací obnovitelných zdrojů energie u budov obcí, měst, krajů a dalších veřejných subjektů.
Investice pomůžou vlastníkům financovat opatření, která povedou k nižší spotřebě energie, úsporám provozních nákladů a snížení negativních dopadů na životní prostředí. Příjem žádostí se otevře 29. dubna 2026. Zájem o financování energeticky úsporných opatření u veřejných budov je dlouhodobě velmi výrazný. Jen v aktuálním programovém období investovalo ministerstvo z Operačního programu Životní prostředí do energetických úspor na budovách a veřejné infrastruktuře téměř 17 miliard korun.
„Snižování energetické náročnosti veřejných budov i jejich provozu považujeme za jednu z klíčových priorit České republiky. Prostřednictvím dotačních programů podporujeme projekty, které přinášejí reálné úspory energie a zvyšují efektivitu provozu – od rekonstrukcí škol a zdravotnických zařízení až po modernizaci technologií v kulturních či administrativních objektech. Tyto investice pomáhají snižovat náklady veřejných institucí, zároveň zvyšují kvalitu poskytovaných služeb a mají pozitivní dopad na životní prostředí. Každý podpořený projekt má jasně měřitelné výsledky a potvrzuje, že tento směr má smysl dál rozvíjet,“ vysvětluje ministr životního prostředí Igor Červený s tím, že poptávka i objem požadovaných financí v těchto výzvách tradičně výrazně převyšuje dostupné prostředky.
Finanční podporu z nově otevřených výzev lze využít na širokou škálu opatření ve veřejných budovách, jako jsou školy, nemocnice, úřady či další objekty veřejného sektoru, od stavebních úprav zlepšujících tepelně technické vlastnosti přes modernizaci vytápění, chlazení a osvětlení až po instalaci větrání s rekuperací nebo zavedení energetického managementu. Podpora se vztahuje i na využití obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární systémy nebo technologie pro efektivní hospodaření s vodou, což pomáhá optimalizovat provoz, snižovat náklady a přispívat k udržitelnějšímu fungování budov.
Jedním z příkladů podpory z evropských fondů je přestavba kulturního domu v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku. Modernizovaný objekt nabízí velký i malý sál, zázemí pro spolky a workshopy, kavárnu, dětskou hernu a nově také knihovnu. Budova byla upravena do pasivního energetického standardu, díky čemuž má velmi nízké provozní náklady. Využívá systém větrání s rekuperací tepla, fotovoltaické panely i hospodaření s dešťovou vodou, která slouží k závlaze i ochlazování interiéru. Celková dotace na projekt přesáhla 45 milionů korun.
„Nové výzvy dávají majitelům veřejných budov jasný a srozumitelný rámec pro přípravu kvalitních projektů. Základní podmínkou přitom je, aby realizací projektu došlo alespoň k třicetiprocentní úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti výchozímu stavu. Takto nastavená podpora nám pomáhá směřovat peníze do promyšlených renovací, které mají skutečný dopad na spotřebu energie i provozní náklady budov,“ uvádí Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad výzvy administruje.
Nově vyhlášené výzvy jsou rozděleny podle regionální příslušnosti žadatelů a jsou určeny pro méně rozvinuté a přechodové regiony, tedy mimo území hlavního města Prahy. Do méně rozvinutých regionů – Ústeckého, Karlovarského, Pardubického, Libereckého, Královéhradeckého, Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje – směřuje 101. výzva. Podpora v rámci 102. výzvy je určena přechodovým regionům, konkrétně Kraji Vysočina a dále Středočeskému, Plzeňskému, Jihočeskému a Jihomoravskému kraji.
Podpora se v nich zaměřuje na tzv. komplexní projekty, kdy majitelé budov mohou kombinovat více typů energeticky úsporných opatření v rámci jednoho záměru. Základem je snížení energetické náročnosti budov, které lze doplnit například o instalaci obnovitelných zdrojů energie či další související opatření.
Souběžně se vyhlašuje také samostatná výzva číslo 103., která má podpořit využívání obnovitelných zdrojů energie a efektivnější provoz budov, především prostřednictvím náhrady zastaralých zdrojů vytápění a energie za moderní nízkoemisní technologie, instalace solárních termických systémů a zavádění energetického managementu.
Na podporu svých projektů mohou zájemci získat dotaci až do výše 40 % způsobilých výdajů. O finanční podporu se mohou ucházet vlastníci veřejných budov z řad měst, obcí, krajů, příspěvkových, školních, výzkumných i neziskových organizací, církví a další veřejné instituce. Příjem žádostí bude zahájen 29. dubna 2025 a bude probíhat elektronicky prostřednictvím portálu IS KP21+.
